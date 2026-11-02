La sinistra americana ora sogna il sorpasso nel profondo Sud

Per i democratici Donald Trump è stato un avversario difficile da arginare. Nel 2016 e nel 2024 ha vinto anche dove i dem si sentivano sicuri, come pezzi del cosiddetto muro blu: Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. Territori con una lunga tradizione operaia, dove una parte dell’elettorato è diventata più scettica nei confronti dei dem e affascinata dalle promesse trumpiane. Una delle strategie su cui si sta ragionando è una rivoluzione della geografia del voto, con l’obiettivo di prendere voti in Stati che negli ultimi anni sono stati riserve elettorali del GOP, cioè a Sud.

Ad agosto, dirigenti del DNC, il Comitato nazionale democratico, hanno tenuto un meeting riservato ad Austin, in Texas. Il dossier sul tavolo era chiaro: sfidare i repubblicani in casa loro. Un piano, ribattezzato «New Southern Strategy», pensato per trasformare la regione, sempre più ricca e popolosa, in un terreno di scontro elettorale alle midterm e alle presidenziali del 2028.

Storicamente, il concetto di «Strategia per il Sud» indica una tattica repubblicana degli anni Sessanta, ideata per conquistare gli elettori bianchi conservatori della regione, delusi dalle aperture sui diritti civili dell’amministrazione di Lyndon B. Johnson. Una strategia che ha creato un blocco elettorale compatto a tutto vantaggio del GOP.

Ma qual è il piano dei dem? Per prima cosa, prevede la creazione di una piattaforma che fornisca alle divisioni locali infrastrutture per la gestione dei dati, messaggi coordinati e strumenti per la raccolta fondi. Poi investimenti nelle aree in rapida crescita come Texas e Florida, dove si prevede che un massiccio afflusso di popolazione porterà all’assegnazione di ulteriori seggi al Congresso in seguito al censimento del 2030. «La verità», ha detto il capo dei dem in Texas, Kendall Scudder, «è che entro il 2030 il 40% degli americani vivrà negli Stati del Sud». Il terzo pilastro: più attenzione alle elezioni locali e non solo alle presidenziali.

Il piano è ambizioso e i primi effetti si vedono. In queste midterm i sondaggi sorridono a molti candidati del Sud. Jon Ossoff, senatore uscente della Georgia, viaggia verso la riconferma. Roy Cooper è pronto a vincere in Carolina del Nord. James Talarico, in Texas, accarezza il sogno di diventare il primo senatore democratico dopo oltre trent’anni. Ma i dem investono anche in Kansas, che non manda un democratico al Senato dal 1932, in Carolina del Sud e pure in Mississippi. Intanto, altri pensano già alle presidenziali, come Andy Beshear, il governatore del rosso Kentucky.

Questa svolta verso Sud non è una novità assoluta. Ogni volta che si sono trovati esclusi dal potere, hanno tentato di ripartire da lì. Nel 1960 John F. Kennedy scelse un uomo del Texas come Lyndon Johnson per convincere i moderati. Nel 1976 si puntò su Jimmy Carter, della Georgia, mentre nel 1992 la scelta ricadde sul governatore moderato dell’Arkansas Bill Clinton. Oggi la strategia rimane rischiosa. Il Sud resta una roccaforte repubblicana. In Florida, ad esempio, le midterm non sembrano un problema per il GOP. Quella dei dem, quindi, resta una scommessa pericolosa: investire in un territorio che potrebbe non premiarli, lasciando allo stesso tempo scoperto il Nord, dove Il GOP si sta rafforzando.