"Lascerà prima della fine del mandato". Le rivelazioni del Financial Time su Christine Lagarde

Articolo in aggiornamento
Secondo il Financial Times la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, lascerà il suo incarico prima della fine del mandato di otto anni, in scadenza ad aprile 2027. Lagarde vorrebbe così dare al presidente della Francia Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz la possibilità di scegliere il suo successore.
Già domenica 15 febbraio, durante un panel alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Lagarde aveva risposto a una domanda sulla possibilità di trasferirsi a Parigi per candidarsi alla presidenza della Francia,oppure di assumere incarichi di vertice internazionali come la guida del World Economic Forum o la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. "Controllerò dove si trovano i miei nipoti e poi deciderò". aveva dichiarato.