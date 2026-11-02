“L’economia va meglio di quanto pensiate”: Trump e quell’eco della campagna di Reagan del 1982

Ad una manciata di ore dalle elezioni di midterm del 3 novembre, i pronostici assegnano al partito democratico quella che, se confermata dall’effettivo conteggio delle schede, potrebbe essere una vittoria schiacciante ai danni dei repubblicani. Un potenziale esito inimmaginabile sino a pochi mesi fa e tanto inesorabile da spingere i commentatori più audaci a prevedere che l’”onda blu” possa trasformarsi in un vero e proprio tsunami. Mentre qualche dubbio si affaccia sull’affidabilità dei sondaggi, c’è però, in queste ore di attesa, una considerazione che si può esprimere, senza timore di essere smentiti. E cioè che la partita elettorale per il rinnovo della Camera, di un terzo del Senato e per l’elezione di oltre una trentina di governatori verrà determinata dalla valutazione che gli americani faranno sull’economia del loro Paese e, più nel concreto, sul peso dei loro portafogli a due anni dall’elezione di Donald Trump,

Il 20 gennaio 2025 il tycoon aveva promesso l’inizio di una nuova età dell’oro per gli Stati Uniti ma la guerra commerciale combattuta a suon di dazi e quella vera avviata in Medio Oriente, entrambe iniziative da lui approvate, hanno però appannato il sogno trumpiano. I conseguenti aumenti dei prezzi alla pompa di benzina e tra le corsie dei supermercati, unitamente alle polemiche sull’interventismo in politica estera, gli affari economici del clan Trump e i suoi progetti di abbellimento per Washington D.C. (a partire dalla stessa Casa Bianca con la demolizione dell’ala est e la costruzione della sala da ballo), hanno infatti sollevato malumori nella base Maga e tra chi ha scelto di votare per The Donald nel 2024.

Come è facile immaginare, qualche perplessità l’ha sollevata quindi il messaggio economico scelto dall’amministrazione repubblicana, il quale ruota attorno ad un concetto per molti non corrispondente alla realtà. “Le cose vanno meglio di quanto non si dica”, sostiene la Casa Bianca forte del tasso di disoccupazione che rimane basso e di un’economia cresciuta del 3,4%, al di sopra delle attese, nell’ultimo trimestre. Gli elettori, scrive il Washington Post non si basano però su questi indicatori economici e, stando ai sondaggi, esprimono una forte ansia per la stagnazione dei salari, i prezzi elevati e la paura di non riuscire a migliorare la propria situazione finanziaria.

Brutta notizia per Trump che per uscire dal guado ha deciso di ricorrere ad un suo predecessore, nonché tra i più illustri componenti del pantheon repubblicano: Ronald Reagan. Sì, perché il messaggio scelto dal tycoon per l’attuale campagna elettorale - riassumibile appunto con “l’economia va meglio di quanto pensiate” - sembra proprio richiamare quello proposto dall’ex governatore della California in occasione delle elezioni di midterm del 1982, quando in un discorso alla nazione pronunciato nell’ottobre di quell’anno, Reagan disse agli americani che mantenendo la rotta tutto sarebbe andato bene. L’economia americana all’epoca era afflitta dall’inflazione e, diversamente da oggi, da una spirale di disoccupazione e recessione. Nel 1982 l’appello dell’ex attore di Hollywood non riuscì comunque a salvare il suo partito dalla sconfitta ma la sua ricetta economica, che aveva bisogno di tempo per far sentire i suoi effetti, gli permise però due anni più tardi di confermare la permanenza alla Casa Bianca.

Tornando ad oggi, puntare su Reagan è un’arma a doppio taglio per Trump che rischia di far ricordare agli americani, già perplessi per il ritorno dell’inflazione che aveva affondato l’amministrazione Biden-Harris, la sua celebre domanda posta agli elettori da candidato alla presidenza nel 1980. “Stavate meglio quattro anni fa?” chiese l’ex attore sceso in campo contro il democratico Jimmy Carter. Gli elettori risposero bocciando sonoramente il presidente uscente e consegnando all’ex governatore le chiavi della residenza al 1600 di Pennsylvania Avenue. La domanda di Reagan, posta in un momento in cui Washington sembrava avviarsi verso il declino, torna adesso di attualità, con un orizzonte temporale più ristretto - sceso da quattro a due anni - e con una posta in gioco ben diversa. A differenza di Carter (tra le nemesi del 47esimo presidente), Trump non rischia il posto nello Studio Ovale ma, e non è cosa da poco, si gioca una parte del suo potere di king maker per la restante parte del suo mandato. Oltre che, in caso di sconfitta, il titolo di “anatra zoppa” (con pesanti conseguenze sulle sue iniziative legislative).

Scomodare Reagan è poi rischioso per il tycoon perché per tanti elettori il suo ricordo potrebbe far tornare alla memoria il celebre passaggio, nel già citato discorso del 1982, in cui l’allora presidente si rivolse direttamente ad una concittadina dell’Alabama, Judith, che gli aveva scritto una lettera rappresentando le sue sofferenze economiche. “Judith, ti ho ascoltata”, disse in diretta televisiva il repubblicano mostrando empatia e comprensione. Quanta differenza ci sia tra Reagan e Trump spetterà adesso agli americani stabilirlo.