L’uovo strapazzato di Colombo

Zohran Mamdani salta la tradizionale parata per il Columbus Day sulla Quinta Strada, e scatena la rabbia degli italo-americani, che non hanno mai digerito lo sgarbo del sindaco di aver dimenticato di inserire 'Little Italy' nella mappa di New York con tutte le enclave di immigrati. "Manca di rispetto alle comunit� italo-americana e il fatto che non partecipa alla parata lo conferma", ha detto il presidente della Columbus Heritage Foundation Angelo Vivilo. ANSA/Instagram nycmayor +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++

New York cancella il passato per diventare la nuova Mecca globale. Il sindaco Zohran Mamdani diserta anche la parata del Columbus Day, dopo aver ricordato il terrorismo senza nominare al-Qaeda nel venticinquesimo anniversario dell’11 settembre. Due omissioni, un metodo: la storia si celebra purché non sia scomoda.

Colombo diventa un intruso nella città costruita anche dal lavoro degli italiani. E le Torri Gemelle cadono sotto il peso di un terrorismo senza nome, come se una perturbazione sull’Atlantico avesse deviato quei voli criminali che hanno aperto la guerra all’Occidente. Il problema non è l’islam, ma il «fanatismo». Togliere il nome ai carnefici non è tolleranza, è complicità. Come l’assenza al giorno di Colombo per cancellare un passato scomodo.

Il paradosso è che questi nuovi pionieri islamisti, allergici a memoria e tradizioni, sembrano quelli che conquistarono le praterie dei nativi, certi di portare la civiltà. Oggi conquistano le istituzioni occidentali e piantano la loro bandiera per cancellare la Storia. Il nuovo Far West? Quello in cui lo scopritore dell’America è processato e al-Qaeda, la sua distruttrice, è assolta. L’uovo di Colombo è strapazzato.