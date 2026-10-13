L’uovo strapazzato di Colombo

New York cancella il passato per diventare la nuova Mecca globale. Il sindaco Zohran Mamdani diserta anche la parata del Columbus Day, dopo aver ricordato il terrorismo senza nominare al-Qaeda nel venticinquesimo anniversario dell’11 settembre. Due omissioni, un metodo: la storia si celebra purché non sia scomoda.
Colombo diventa un intruso nella città costruita anche dal lavoro degli italiani. E le Torri Gemelle cadono sotto il peso di un terrorismo senza nome, come se una perturbazione sull’Atlantico avesse deviato quei voli criminali che hanno aperto la guerra all’Occidente. Il problema non è l’islam, ma il «fanatismo». Togliere il nome ai carnefici non è tolleranza, è complicità. Come l’assenza al giorno di Colombo per cancellare un passato scomodo.
Il paradosso è che questi nuovi pionieri islamisti, allergici a memoria e tradizioni, sembrano quelli che conquistarono le praterie dei nativi, certi di portare la civiltà. Oggi conquistano le istituzioni occidentali e piantano la loro bandiera per cancellare la Storia. Il nuovo Far West? Quello in cui lo scopritore dell’America è processato e al-Qaeda, la sua distruttrice, è assolta. L’uovo di Colombo è strapazzato.