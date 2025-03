Macron: "Non credo che la Russia si fermerà all'Ucraina"

Ascolta ora 00:00 00:00

L’annuncio è arrivato questa mattina presto: “ In un momento di incertezza con un mondo che affronta grandi sfide mi rivolgerò a voi stasera ”. Con queste parole affidate ad un post pubblicato sul social X il presidente francese Emmanuel Macron ha comunicato ai suoi concittadini di volerli aggiornare direttamente con un discorso televisivo, trasmesso in diretta e nell’ora serale di massimo ascolto, sugli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina dopo settimane in cui il supporto degli Stati Uniti alla coalizione occidentale che sostiene Kiev dal 2022 non è mai apparso più in bilico di così.

“ Stiamo entrando in una nuova era a livello internazionale ”, ha detto dunque poco fa Macron con tono solenne nel suo intervento sottolineando di comprendere le “ legittime preoccupazioni ” dei francesi “ visti gli eventi storici in corso ”. Il capo dell’Eliseo li cita uno ad uno: il cambio della posizione degli Usa sul conflitto in Europa orientale, la volonta di Trump di imporre dazi nei confronti dei Paesi del Vecchio Continente e la minaccia del terrorismo.

Macron ha affermato che " gli Stati Uniti, nostri alleati, hanno cambiato posizione su questa guerra, stanno sostenendo meno l'Ucraina e lasciano dubbi su cosa accadrà dopo. La nostra sicurezza e la nostra prosperità sono diventate più incerte ". I mutamenti nell'alleanza occidentale derivanti dal ritorno di Trump alla Casa Bianca pongono di riflesso la Russia in cima alle preoccupazioni del presidente francese. " Chi può credere che la Russia si fermerà all'Ucraina? " si chiede Macron aggiungendo che " di fronte a questo mondo in pericolo, restare spettatori sarebbe una follia ". Mosca, ha proseguito, " è diventata una minaccia per la Francia e per l'Europa. La situazione che vi descrivo è quella, e dobbiamo conviverci. E la strada per la pace non può fare a meno dell'Ucraina. La pace non può essere la capitolazione dell'Ucraina. Non possiamo dimenticare che la Russia ha cominciato ad invadere l'Ucraina nel 2014 ".

Proseguendo il suo ragionamento il presidente francese ha dichiarato che Mosca ha trasformato il conflitto ucraino in un " conflitto globale " e che " abbiamo fatto bene" a sanzionare la Russia ".

deciso di aprire il dibattito strategico

sulla protezione

è sempre stata e resterà nelle mani del presidente della Repubblica. Qualsiasi cosa succeda

Confermando un'ipotesi che era nell'aria da settimane, il capo dell'Eliseo ha affermato di aver "" sulla dissuasione nucleare e "" degli alleati europei rassicurando che si tratta di una decisione che "".