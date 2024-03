"Mascolinità in crisi". E la sinistra inglese vara il piano per salvare gli uomini

Tempi duri per gli uomini in Gran Bretagna. Una crisi, quella della mascolinità, diventata tema di dibattito politico, con i laburisti pronti a offrire una svolta. Il partito di sinistra è infatti pronto a introdurre una strategia sanitaria nazionale per tentare di invertire un trend sempre più preoccupante tra aspettativa di vita in calo (raggiunto il livello più basso degli ultimi dieci anni) e suicidi in aumento vertiginoso, tanto da diventare la prima causa di morte per gli uomini sotto i 50 anni.

Come evidenziato dal Telegraph, i laburisti hanno messo a punto un piano in caso di ritorno al governo. Una delle novità più dibattute è l’offerta di controlli sulla salute in “spazi a misura di uomo” come centri sportivi, pub e luoghi e di lavoro, ma non solo. Previsti sforzi significativi per incoraggiare giovani e meno giovani a essere più aperti riguardo ai problemi di salute mentale. Alcune proposte sono state “rubate” alle strategie di Irlanda e Australia, Paesi che hanno aumentato l’aspettativa di vita degli uomini.

Considerato il ministro ombra per la Sanità dei laburisti, Wes Streeting ha sottolineato che la Gran Bretagna è stata lenta a rendersi conto del fatto che “è piuttosto difficile essere un giovane uomo nella società di oggi” . Il politico quarantunenne ha rimarcato che i problemi che un tempo riguardavano le donne, oggi riguardano i maschi: “Penso che molti giovani, in particolare quelli della classe operaia, abbiano difficoltà a scuola e siano preoccupati per il loro futuro” . Come anticipato, i numeri sui suicidi sono spaventosi: “Quando ho letto quelle statistiche, sono quasi caduto dalla sedia: è scioccante” .