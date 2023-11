La mia Spagna adesso è a un bivio. Sánchez ha aperto a estremisti e latitanti

La Spagna sta vivendo un momento critico della sua storia. Dopo aver recuperato la democrazia e la libertà quarantacinque anni fa, gli impegni di governabilità appena firmati dal Partito socialista compromettono la migliore eredità della sua storia recente: la convivenza sotto la protezione della legge, l'uguaglianza tra gli spagnoli e la loro riconciliazione nazionale; né più né meno che il suo futuro come comunità politica integrata. Gli accordi del Partito Socialista Operaio Spagnolo con tutte le minoranze radicalizzate, che mettono in discussione non solo la Costituzione del 1978 ma la stessa realtà storica della Spagna come nazione, rappresentano - senza iperboli - una minaccia esistenziale. Questi compromessi hanno raggiunto la loro espressione più grave dopo la firma di un accordo con una formazione secessionista guidata da un latitante. I risultati delle elezioni dello scorso luglio hanno visto il Partido Popular come la forza più votata. Mentre sono possibili altre combinazioni parlamentari, il Partito Socialista ha però preferito prolungare - accentuandola - una deriva che lo ha portato a governare negli ultimi cinque anni in coalizione con una forza populista di estrema sinistra e sostenuto in Parlamento da un conglomerato di forze anti-sistema composto da radicali populisti, secessionisti catalani e dagli eredi politici del gruppo terroristico ETA.

Rinnovando questa alleanza estremista, il socialismo ha dovuto contare sui voti di coloro che hanno guidato il tentativo di secessione dalla Catalogna nel 2017, incorrendo in reati molto gravi classificati dalla Corte Suprema come sedizione, malversazione o disobbedienza. Il suo principale responsabile, l'allora presidente della regione catalana Carles Puigdemont, si è sottratto alla giustizia ed è fuggito in Belgio; in seguito ha cercato di sottrarsi alle sue responsabilità usando il Parlamento europeo come parodia. Recentemente, il Parlamento europeo gli ha revocato l'immunità parlamentare, smascherando la palese menzogna che Puigdemont stesse subendo una sorta di persecuzione politica.

Ora, la resa del Partito socialista lascia la governabilità della Spagna nelle mani di un latitante. La stabilità di un futuro governo socialista, ostaggio volontario del secessionismo, deve dipendere dall'amnistia di tutti coloro che hanno partecipato alla sedizione del 2017. Un'amnistia, per di più, grottescamente «estesa» a chiunque sia legato o meno al processo sedizioso dell'indipendenza catalana, per un decennio, semplicemente per soddisfare una richiesta di Puigdemont; comprese le condotte che sono indagate come costituenti reati di terrorismo. Non solo. Sono state anche concordate commissioni d'inchiesta per rivedere le decisioni giudiziarie ferme e la mediazione internazionale - come se la Spagna fosse in guerra con se stessa - per garantire le imposizioni del secessionismo. Inoltre, si prevede di negoziare una procedura che renderà possibile un esercizio più o meno camuffato di autodeterminazione interna in una parte del territorio spagnolo, contro ogni disposizione costituzionale, europea e internazionale.

In cambio del potere, il Partito socialista di Pedro Sánchez avalla tutte le bugie che il secessionismo catalano ha costruito contro la Spagna, sapendo benissimo che sono bugie. Quella che per il Partito socialista era una linea invalicabile solo tre mesi fa, ora è una richiesta inevitabile. Siamo di fronte a un vero e proprio accordo «destituente», l'abrogazione de facto della Costituzione, ridotta a lettera morta. L'impunità viene scambiata con il potere, al prezzo di una gravissima bancarotta costituzionale. Tutte le associazioni spagnole di giudici e procuratori, senza eccezioni, così come il Consiglio della magistratura, hanno sottolineato con forza il pericolo di bancarotta dello Stato di diritto se verrà approvata un'amnistia incostituzionale con l'aggiunta di altre misure contemplate nel patto tra socialisti e secessionisti. La stessa Commissione europea, di fronte all'annuncio dell'amnistia, ha comunicato la sua profonda preoccupazione al governo spagnolo, chiedendo spiegazioni che, ad oggi, continuano ad essere negate.

La nazione viene commercializzata per negoziare l'investitura di un nuovo governo consegnato mani e piedi agli indipendentisti catalani e baschi e a una somma di minoranze estremiste che non hanno altro legame in comune che il disprezzo per la Costituzione e la democrazia liberale. Il contenuto del patto costituisce una vera e propria sfida alla transizione e alla convivenza democratica in Spagna. Mette implicitamente in discussione il suo status di Stato di diritto, minaccia l'alternanza dei poteri, l'uguaglianza degli spagnoli di fronte alla legge, la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura. Gli spagnoli si trovano di fronte alla promozione di un cambio di regime, all'attivazione di una mutazione costituzionale fraudolenta al di fuori delle procedure di riforma stabilite dalla stessa Carta del 1978. Solo per assicurarsi un governante che antepone la sua ambizione personale alla stabilità e alla continuità della nazione che ha promesso di servire.

Al di là della militanza personale, sono molti i socialisti storici in buona fede che hanno alzato la voce contro questo oltraggio, proprio perché implica un attacco frontale a qualcosa che precede il pluralismo politico e le normali dispute di partito: il consenso di base, nazionale, che li rende possibili. Come se non bastasse, tutto questo viene fatto senza aver ricevuto alcun mandato dalle urne. La proposta di amnistia era completamente assente dal programma socialista. Peggio ancora: è stata esplicitamente rifiutata da diversi leader del PSOE e, tre giorni prima delle elezioni, dallo stesso candidato alla presidenza del governo, Sánchez.

Tuttavia, la Spagna è molto più del suo governo. In Spagna c'è un'istituzionalità sufficiente, una società civile organizzata e una volontà determinata a non farsi sopraffare da alcun impulso liberticida; una volontà indeclinabile quando si tratta di difendere, con serenità e azione pacifica, i diritti dei cittadini, l'indipendenza dei giudici e dei tribunali, il consenso fondante della nostra democrazia e la verità storica della nostra convivenza secolare. Più di vent'anni fa, il fondatore di questo giornale, Indro Montanelli, scrisse un articolo pieno di preoccupazione per il pericolo di secessionismo che minacciava l'Italia. In quell'articolo scriveva un mandato postumo: «Voglio che sulla mia lapide mettano semplicemente qui giace un cittadino italiano». Era la sua protesta contro il peggior futuro possibile, felicemente non realizzato: la chiusura della più grande impresa italiana dopo il Risorgimento, la conquista dell'unità. Ed era anche la confessione di un atteggiamento che conferiva una profonda coerenza alla sua stessa traiettoria di vita.

In questo momento di incertezza, ci sono molti spagnoli impegnati per la democrazia, per la libertà e per la loro nazione che non sono disposti a farsi spogliare del loro migliore patrimonio collettivo. Sono sicuro che la lealtà, la lucidità e l'impegno civico di tutti loro - di tutti noi - prevarranno.