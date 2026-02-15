“Negli Usa il decoro è sparito”. Obama rompe il silenzio sul video razzista rilanciato da Trump

Negli Stati Uniti prosegue polemica politica dopo la diffusione, sui canali social legati al presidente Donald Trump, di un video giudicato razzista in cui l’ex presidente Barack Obama e la moglie Michelle vengono rappresentati con sembianze di scimmie. L’episodio ha attirato l’attenzione non solo per la natura offensiva del contenuto, ma anche perché riporta al centro del dibattito il tema del linguaggio pubblico e della deriva comunicativa nella politica americana.

A intervenire indirettamente è stato lo stesso Obama, intervistato in un podcast di Brian Tyler Cohen. Pur evitando di citare Trump in modo esplicito, l’ex presidente ha descritto un clima in cui la “vergogna” e il “decoro” che un tempo regolavano i comportamenti dei funzionari pubblici sembrano essersi dissolti. Obama ha scelto di non concentrarsi sul singolo contenuto offensivo ma di trasformare l’episodio in un discorso più ampio sulla cultura politica contemporanea, dove provocazione e viralità hanno spesso la priorità rispetto alla responsabilità istituzionale.

Reazioni e polemica negli Stati Uniti

Il video era stato condiviso attraverso Truth Social ed è circolato rapidamente anche su altri canali digitali, generando una reazione immediata. La stampa statunitense ha segnalato che il contenuto non ha suscitato solo critiche da parte democratica, ma ha spinto alcuni esponenti repubblicani e commentatori conservatori a prendere le distanze, definendo il video offensivo e dannoso per l’immagine delle istituzioni.

Il caso si inserisce inoltre in una fase di tensione crescente sul fronte interno americano, dove il dibattito pubblico è già segnato da accuse incrociate, campagne aggressive e da un uso sempre più sistematico dei social network come strumento di attacco politico. La dinamica non è nuova: provocazioni social e messaggi volutamente divisivi hanno spesso avuto l’obiettivo di polarizzare l’opinione pubblica e monopolizzare l’agenda mediatica.

La risposta di Obama: critica al clima politico

Rispondendo a una domanda sulle dinamiche del discorso politico contemporaneo, Obama ha affermato che la maggioranza degli americani considera questo tipo di comportamento profondamente preoccupante, pur riconoscendo che tali provocazioni riescono spesso ad attirare attenzione mediatica.

Obama ha citato anche esempi di linguaggio istituzionale particolarmente duro emerso nel dibattito recente, come le affermazioni attribuite alla Casa Bianca secondo cui alcune vittime di operazioni dell’Ice sarebbero state “terroristi interni”, un’espressione che contribuisce a rendere ancora più esplosivo il clima politico e sociale.

L’ex presidente ha raccontato di aver incontrato, nei suoi viaggi attraverso gli Stati Uniti, cittadini che continuano a credere in valori come decenza, cortesia e gentilezza. Tuttavia, ha sottolineato come la scena pubblica sia ormai dominata da quello che ha definito una sorta di “clown show” tra social media e televisione, dove la ricerca del consenso passa anche attraverso contenuti estremi.

Decoro istituzionale e crisi di credibilità

Secondo l’ex presidente, non sembra più esistere quel senso di limite che un tempo spingeva i rappresentanti istituzionali a mantenere un minimo di decoro e rispetto per il ruolo ricoperto.

Fuori dagli Stati Uniti, la vicenda viene osservata come un indicatore della fragilità del discorso democratico in una delle principali potenze globali. L’interesse della stampa internazionale nasce, infatti, anche dal ruolo simbolico che l’America continua a rappresentare: ciò che accade nel sistema politico statunitense tende a influenzare l’immaginario e le dinamiche comunicative di molte democrazie occidentali.

Le parole di Obama sembrano puntare a un messaggio più ampio: la politica americana rischia di diventare un sistema dominato dall’attenzione istantanea e dalla provocazione continua, più che dal confronto su contenuti e responsabilità istituzionali.

Il problema, in questa prospettiva, non è soltanto morale, ma anche democratico: se il dibattito pubblico si sposta sempre più verso l’insulto e la caricatura, si riduce lo spazio per un confronto razionale e per la costruzione di fiducia nelle istituzioni.