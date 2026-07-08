"Non siamo navi da crociera". L'assurda rimostranza della Ong straniera contro l'Italia

Le Ong del Mediterraneo in queste settimane sono entrate a pieno regime: l’estate è tradizionalmente la stagione in cui operano con maggiore frequenza, in conseguenza dell’aumento delle partenze dal Nord Africa. Benché ci siano innumerevoli Paesi che si affacciano sul bacino, l’Italia è da sempre l’unica e sola destinazione in cui le navi Ong vogliono sbarcare i migranti. Da anni l’Italia, unico Paese del Mediterraneo centrale, deve far fronte agli sbarchi spontanei e a quelli delle navi Ong, che portano decine di migranti irregolari alla volta in porto; in passato si arrivava a centinaia per singolo sbarco perché non c’era ancora la regola dell’unico recupero. Ma questo porta a un inevitabile sovraccarico per le strutture e la logistica ed è questo uno dei motivi per i quali le autorità italiane, uniche a poter designare il porto, scelgono di inviare le Ong anche in porti a nord, non solo a sud, dove è più facile si verifichino gli sbarchi spontanei.

Ma questo alle organizzazioni non governative, per lo più straniere, che operano nel Mediterraneo non piace: fino al 2022 sono state abituate a scegliere autonomamente il porto in cui sbarcare, che era solitamente Lampedusa o, comunque, uno di quelli della Sicilia meridionale. Tuttavia, il governo ha scelto di tutelare la sicurezza nazionale a fronte di interessi terzi e così può capitare che le navi delle Ong vengano mandate anche in porti come Ravenna o Savona, com’è accaduto di recente con Open Arms. La Ong ora si lamenta del porto lontano, come tante altre organizzazioni prima di lei: “Abbiamo una nave di soccorso, non una nave da crociera. L’assegnazione di porti lontani per lo sbarco costringe una nave di soccorso a comportarsi come una nave passeggeri. E ha un costo molto elevato”. Una rimostranza che per la ong spagnola si concretizza con la lamentela di una spesa di oltre 32 mila euro per il solo carburante per arrivare fino a Savona e poi tornare indietro.

Eppure, se per la Ong è davvero un problema così importante, percorrere così tanti chilometri per raggiungere il porto assegnato all’Italia, avrebbe facoltà di rifiutarlo per rivolgersi a un altro Paese. C’è Malta più vicino, che è sempre Europa, e nella navigazione verso nord incontra anche la Corsica, che è francese e quindi ugualmente Europa. Il tutto a fronte del fatto che le navi delle Ong battono il più delle volte bandiera straniera, solitamente tedesca ma in questo caso spagnola, quindi non italiana. “Le Linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale stabiliscono che, dopo un'operazione di soccorso, le navi non dovrebbero essere soggette a ritardi indebiti né a oneri inutili. Eppure, l'assegnazione sistematica di porti lontani produce l'effetto opposto: riduce la capacità operativa di chi lotta ogni giorno per salvare vite nel Mediterraneo”, lamenta Open Arms.

Ma quelli che loro chiamano “ritardi indebiti” e “oneri inutili” sono in realtà strategie per la sicurezza nazionale: l’Italia è tenuta aquando viene richiesto mae, tanto meno, può mettere le rimostranze di organizzazioni private davanti alla sicurezza nazionale. Ma tutta questa narrazione perché? Per chiedere fondi, ulteriori donazioni con il pretesto che l’Italia fa spendere di più e quindi servono più soldi.