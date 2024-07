Il deambulatore in copertina: così l'Economist affonda l'anziano Biden

Ascolta ora 00:00 00:00

Un deambulatore per anziani con il logo del Potus, il presidente degli Stati Uniti d'America: è la prima pagina di grande impatto dell'Economist uscito oggi in edicola che invita senza troppi giri di parole Joe Biden a ritirarsi per il bene della prima potenza mondiale dopo il disastroso dibattito con Donald Trump della scorsa settimana. L'editoriale di apertura rivista non lascia spazio a troppe interpretazioni: " Perché Biden deve ritirarsi. Il presidente e il suo partito si descrivono come i salvatori della democrazia. Le loro azioni dicono il contrario " riporta il titolo. " Il dibattito presidenziale è stato disastroso per Joe Biden, ma il tentativo di nascondere la verità è stato ancora peggiore. È stata un'agonia guardare un vecchio confuso che faticava a ricordare parole e fatti. La sua incapacità di argomentare contro un avversario debole è stata scoraggiante. Ma l'operazione della sua campagna di negare ciò che decine di milioni di americani hanno visto con i loro occhi è più tossica di entrambe, perché la sua disonestà provoca disprezzo" accusa l'Economist.

Cresce la pressione sul presidente Usa

Secondo l'Economist, " Biden merita di essere ricordato per i suoi successi e la sua decenza ", piuttosto che " per il suo declino. Quindi è giusto che i primi democratici senior abbiano iniziato a chiedergli apertamente di farsi da parte ". Dopo il Time, che aveva evidenziato nei giorni scorsi il "panico" che si era scatenato nel partito democratico Usa dopo lo sconcertante dibattito con Trump, ora è dunque l'influente settimanale d'informazione politico-economica a scaricare Joe Biden e a chiedergli di non presentarsi alle elezioni presidenziali di novembre. In precedenza, il comitato editoriale del New York Times aveva invitato l'inquilino della Casa Bianca a ritirarsi dalla corsa, così come ha fatto l'Atlanta Journal-Constitution, che ha pubblicato un editoriale simile il giorno seguente.

Nel frattempo, il pressing sul presidente Usa al fine di convincerlo a fare un passo indietro cresce di ora in ora, dentro e fuori il partito. Secondo quanto riferito dall'agenzia Reuters nelle scorse ore, 25 democratici si starebbero preparando a chiedere all'81enne presidente Usa di rinunciare alla corsa per la rielezione della Casa Bianca e lasciare spazio a qualcuno di più giovane (e più in forma). Il deputato texano Lloyd Doggett è stato il primo democratico a chiedere a Biden di ritirarsi pubblicamente.

"Ho bisogno di dormire di più"

Assediato dall'opinione pubblica che gli chiede di ritirarsi, Joe Biden ha confidato, in un incontro con i governatori democratici svoltosi mercoledì alla Casa Bianca, di aver bisogno di dormire e riposarsi di più. Il che vuol dire che smetterà di programmare eventi dopo le ore 20, secondo quanto riferito da uno dei presenti e riportato da Abc News.

Durante l'incontro, che aveva lo scopo di alleviare le preoccupazione dei governatori, l'ottantunenne ha risposto a una domanda del governatore delle Hawaii Josh Green sul suo stato di salute affermando di stare bene. Rassicurazioni che, tuttavia, non sembrano aver convinto granché né i governatori, né tanto-meno l'opinione pubblica.