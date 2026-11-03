“Pagherà lui”. Ecco chi potrebbe finire nel mirino di Trump in caso di sconfitta alle midterm

La sempre più probabile debacle dei repubblicani alle elezioni di metà mandato - gli analisti sostengono che non sia in dubbio se perderà il Gop ma solo di quanto - è uno scenario preso in considerazione persino da Donald Trump, il quale domenica ha affermato che in caso di sconfitta diventerà “mister veto”. Lo stesso commander in chief ha peraltro riconosciuto di recente che il presidente perde sempre tali competizioni elettorali. E mentre in casa repubblicana ci si prepara con una certa rassegnazione all’impatto con l’onda democratica, comincia ad affacciarsi già qualche prima ipotesi su chi ricadrà il peso della possibile batosta alle urne per il partito dell’elefante.

Stando a quanto riportato dal Washington Post a pagare potrebbe essere James Blair che, ben lungi dall’essere un Carneade qualunque, è niente di meno che il responsabile della campagna elettorale repubblicana per le midterm. Noto come l’”oracolo di Trump”, è a questo giovane trentasettenne (“brillante” secondo la definizione del tycoon) che viene attribuita una profonda conoscenza delle tendenze storiche elettorali e delle mappe dei distretti congressuali. Nonché il merito della vittoria di Trump contro Kamala Harris nel 2024.

La riconoscenza in politica, specie nella spietata campagna elettorale americana, è però una merce di scarso valore e Blair potrebbe farne presto esperienza diretta. A determinare il potenziale rovescio di fortune per il giovane operativo politico, oltre ad una inevitabile ricerca di un capro espiatorio, sarebbe la sua spregiudicata strategia volta a ridefinire i distretti elettorali a livello nazionale, il cosiddetto gerrymandering, che - e questo lo si scoprirà tra poche ore - invece di rafforzare il Gop potrebbe aver contribuito a mobilitare l’opposizione dei dem.

Blair, introdotto nel cerchio magico del miliardario da Susie Wiles, attuale capo di gabinetto del presidente, potrebbe pagare per aver volato troppo in alto. E per essersi fatto non pochi nemici. Come sottolinea il Washington Post, strategia, affluenza alle urne, spot pubblicitari e gestione dei 400 milioni di dollari del super Pac di Trump ricadono tutti sotto la sua responsabilità. “James ha una capacità di mantenere un’enorme attenzione ai dettagli”, ha dichiarato Chris LaCivita, il quale ha co-gestito con Blair la campagna di The Donald nel 2024. “In questo momento”, ha proseguito LaCivita, “sta gestendo spese in diversi Stati e campagne elettorali, team di sondaggisti, addetti alle mail e fornitori di servizi digitali”. Se gli ammiratori di Blair lo definiscono perseverante, per i suoi detrattori è però solo un prepotente, scrive il Washington Post che riporta le pressioni esercitate dal “genio dei numeri” di Trump per far passare la sua linea.

A pesare sulle sorti di Blair ci sarebbe poi uno scandalo emerso nelle scorse settimane. Il potente stratega elettorale, assieme al già citato LaCivita, avrebbe svolto delle consulenze politiche nella Republika Sprska, l’entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina. Trump non avrebbe gradito la cosa arrivando a minacciare il loro licenziamento. La testa del brillante James potrebbe dunque essere la prima a cadere dopo le elezioni del 3 novembre. Se ciò possa bastare a contenere il clima da redde rationem successivo ad una probabile sconfitta del Gop resta tutto da vedere.