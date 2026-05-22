Paola Chiesa (FdI) visita il contingente italiano in Somalia: "Un privilegio essere qui"

La Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Difesa alla Camera dei Deputati, Onorevole Paola Chiesa, ha fatto visita al contingente militare italiano impegnato nel teatro operativo somalo, riportando l’attenzione istituzionale su una missione che da cinque anni non riceveva un sopralluogo ufficiale. “Da cinque anni il contingente italiano in Somalia non riceveva una visita ufficiale”, ha dichiarato l’On. Chiesa nel corso della missione. “Un privilegio e una forte responsabilità essere qui, in questa terra che sa d’Italia, per ringraziare chi ha scelto di servire la Patria con forza, lealtà, disciplina e indomito valore. Uomini e donne che fanno grande la nostra Nazione onorando quotidianamente il tricolore”.

Nel corso della visita, la parlamentare ha espresso un riconoscimento particolare al vertice della missione europea: “Un plauso al Comandante della Missione di Addestramento dell’Unione Europea in Somalia (EUTM-S), Generale di Brigata Elio Manes. A lui l’Italia ha affidato una parte del presente e del nostro prossimo futuro e sta ricoprendo l’incarico con passione, dedizione e professionalità”.

Particolarmente significativo il momento dell’omaggio ai militari italiani che hanno perso la vita nel Paese africano. “Con emozione ho deposto una corona d’alloro al Monumento in memoria dei Caduti italiani in Somalia”, ha proseguito l’On. Chiesa, ricordando di aver partecipato alla cerimonia insieme al Generale Manes e all’Ambasciatore d’Italia in Somalia, Pier Mario Daccò Coppi. “Caduti che vivono nel cuore della Patria”, ha concluso la Capogruppo, sottolineando il legame indissolubile tra le Istituzioni e quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio dell’Italia.

La visita testimonia la rinnovata attenzione del Parlamento italiano verso le Forze Armate impegnate nelle missioni

internazionali e, in particolare, verso il ruolo strategico dell’Italia nell’ambito di EUTM-Somalia, missione di addestramento dell’Unione Europea volta a sostenere la formazione e lo sviluppo delle forze di sicurezza somale.