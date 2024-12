"La più grande donazione nella storia politica britannica". Musk finanzia Farage

X

Ascolta ora 00:00 00:00

La residenza di Mar-a-Lago di Donald Trump si è trasformata in teatro del summit tra Elon Musk, Nigel Farage e il tesoriere di Reform Uk Nick Candy. Un incontro che ha confermato le voci sull’intenzione di mister Tesla di finanziare il partito guidato dal leader britannico euroscettico: secondo quanto riportato dal Telegraph, il miliardario sudafricano sarebbe pronto a “fare una donazione considerevole per sconfiggere sia i laburisti che i conservatori”. Non sono state citate cifre, ma si tratterebbe della “più grande donazione nella storia della politica britannica”.

L’incontro tra Musk, Farage e Candy si è tenuto lunedì e il leader di Reform UK ha confermato: “Musk non ci ha lasciato dubbi sul fatto che ci sostenga”. Nelle ultime settimane si è parlato molto di una possibile donazione multimilionaria da parte del braccio destro di Trump, neo-designato alla guida del Dipartimento per l’Efficienza della nuova amministrazione a stelle e strisce. Appena due settimane fa i tabloid britannici avevano parlato di un assegno da 100 milioni di dollari, indiscrezione smentita dai diretti interessati.

Ora il dialogo è destinato a entrare nel vivo. “La Gran Bretagna ha bisogno di riforme” l’annuncio di Farage su X. Immediato il sostegno del titolare della piattaforma: “Assolutamente”. Come anticipato, al vertice in Florida ha partecipato anche Candy, magnate dell’immobiliare nonché ex donatore dei conservatori: la scorsa settimana è stato nominato tesoriere di Reform UK e ha annunciato di voler “portare decine di milioni di sterline”.

Farage s’è detto pronto a replicare lo schema di Trump, in particolare la gestione della campagna in Pennsylvania. “Sono tornato a casa con abbondanti appunti su come hanno aumentato l’affluenza alle urne, la registrazione degli elettori e molto altro, e tutto questo intendo implementarlo come parte della professionalizzazione del nostro partito” ha spiegato il politico di Farnborough: “È anche incoraggiante ascoltare Elon parlare di politica britannica con così profonda attenzione. Considera la madrepatria del mondo anglosassone in grossi guai”. In particolare, evidenzia il Telegraph, Musk sarebbe preoccupato a proposito dell’Online Safety Act, che richiede alle aziende di social media, X compresa, di regolamentare i contenuti. L'eliminazione o la modifica della legislazione potrebbe diventare una richiesta di Trump al tavolo di trattative commerciali con Londra.

Farage ha anche incontrato il vicepresidente eletto JD Vance, diventando l’unico leader britannico ad aver avuto l’opportunità di parlare con lui. “Ho sempre detto che aiuterò questo governo con i contatti.

Non si tratta solo del presidente Trump e del vicepresidente JD Vance, ma conosco gran parte del gabinetto da molti anni” ha spiegato in una nota: "Farò sempre ciò che è nell'interesse nazionale e rinnovare i nostri forti legami con l'America dopo quattro anni di Joe Biden non può che essere una buona cosa per il nostro paese".