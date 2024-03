Portogallo, dopo 9 anni il governo socialista cede il passo al centrodestra: gli exit poll

Il governo portoghese potrebbe cambiare segno: gli exit poll danno in testa il partito di centrodestra per la guida del Paese lusitano. Si tratta la momento solamente di exit poll, quindi nulla di certo e definitivo, ma i risultati sembrano premiare l'Alleanza Democratica, che pare abbia ottenuto da 83 a 91 seggi nel Parlamento su un totale complessivo di 230 seggi. Un numero nettamente superiore rispetto ai 69-77 seggi dei socialisti, che governano il Portogallo dal 2015. Questi dati sono stati ottenuti dagli exit poll commissionati dalla televisione pubblica Rtp. Il chega, che è il partito di estrema destra lusitano, è in netta crescita e potrebbe aver ottenuto dai 40 ai 46 seggi, rispetto ai soli 12 del passato.

Il coinvolgimento della popolazione per queste elezioni è stato piuttosto ampio, sicuramente maggiore rispetto al passato. L'ultimo dato noto, quello delle 16, riferisce di un'affluenza molto vicina al 52% degli aventi diritto al voto, per l'esattezza il 51.96%, alle 16.Alle scorse elezioni del 2019 alla stessa ora era andato a votare il 45.66% degli aventi diritto, mentre nel 2022 erano andati solo il 38.59%. Un dato che può essere interpretato come una volontà dei cittadini di un cambiamento importante per il Paese dopo 9 anni di governo socialista. Può essere interpretato come un segnale forte degli elettori a quella che potrebbe essere la nuova maggioranza, una richiesta di impegno rispetto ai temi elettorali per il futuro.