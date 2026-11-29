Il Pil della Spagna è cresciuto più del doppio rispetto alla media europea, ma l’accesso alla casa è diventato un incubo per milioni di cittadini. L’occupazione ha toccato record storici, ma anche il debito pubblico nominale ha continuato ad aumentare, superando i 1.690 miliardi di euro. Si è legiferato su aborto, eutanasia, uguaglianza di genere, ma in Parlamento hanno vinto instabilità e conflittualità, legate a un governo di minoranza costretto a negoziare continuamente su tutto, mentre lasciava correre sugli scandali che hanno coinvolto esponenti socialisti e persone vicine al primo ministro (a cominciare da Begoña Gómez, moglie del premier, rinviata a giudizio per malversazione di fondi pubblici e traffico di influenze). Quanto all’immigrazione, la crisi non smette di bussare ai confini della Spagna, tra Ceuta e le Canarie, ma il governo uscente ha puntato sulla politica delle porte aperte ai regolari e della regolarizzazione degli irregolari, lasciando praterie alla destra, che su questo tema ha raccolto il malcontento di molti elettori.

Il leader socialista Pedro Sánchez spera nella remontada, invita gli spagnoli a una massiccia mobilitazione per poter restare alla Moncloa, promettendo di blindare la rivalutazione delle pensioni, difendere i diritti civili e rafforzare il welfare contro «quelli della motosega», che vogliono fare «tagli e privatizzazioni», dice riferendosi agli avversari di centrodestra e destra. Ma il bilancio dei suoi otto anni di governo è pieno di chiaroscuri, di luci e ombre che peseranno sul voto.

Oggi alle urne si confronteranno due visioni opposte della Spagna. Da una parte il Paese pro-Sánchez: progressista, europeista e aperto all’immigrazione, un Paese favorevole a politiche di integrazione, a un maggior intervento pubblico su casa e welfare, a una tassazione più incisiva sui grandi patrimoni. Dall’altra la Spagna vicina al leader dei Popolari Alberto Feijóo: conservatrice, orientata al mercato e a politiche migratorie più restrittive, alla riduzione delle tasse e della burocrazia, agli incentivi per la costruzione di abitazioni e a un maggiore sostegno alle imprese. Decisiva potrebbe essere l’altra fetta di elettori, i fan di Santiago Abascal, leader di Vox, che sognano un Paese nazionalista e fortemente conservatore, puntano all’espulsione degli immigrati irregolari, alla priorità degli spagnoli inprestazioni e servizi, alla forte riduzione delle tasse e a politiche più rigide su identità nazionale e diritti civili.

Oggi si deciderà tra «il Bello» Sánchez e «il Lungo» Feijóo, quest’ultimo pronto all’alleanza con «il Trump spagnolo» Abascal. L’obiettivo più ambizioso, dopo anni di alleanze fragili, dure controversie sulla legge di amnistia per gli indipendentisti catalani, accuse reciproche di corruzione e continui scontri con l’opposizione, è la costruzione di una maggioranza stabile. L’anomalia degli ultimi anni può essere sintetizzata in un’evidente stranezza istituzionale: quella che si conclude è la prima legislatura della democrazia spagnola senza approvazione di un nuovo bilancio. Per tre anni di fila si è prorogato quello del 2023. Tutta colpa della frammentazione parlamentare e della maggioranza fragile nata dalle elezioni di tre anni fa. E chissà se la Spagna riuscirà a mettersi alle spalle questo guaio.