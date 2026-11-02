“Sondaggi da prendere con cautela. Decideranno i No Party”. Le incognite dell’Iowa che agitano Trump e i democratici

Il granaio d’America è inquieto. Il piccolo Iowa potrebbe definire gli equlibri delle midterm. Qui parte dell’elettorato è preoccupato dal costo della vita e da quello dei carburanti. Per queste ragioni la sfida si gioca sul filo di una manciata di voti. A sfidarsi sono il campione paraolimpico Josh Turek e la repubblicana Ashley Hinson.

Secondo la media dei sondaggi di Nate Silver, il dem sarebbe avanti di pochissimo, meno di un punto percentuale. Per capire come sia possibile che uno stato che ha appoggiato Donald Trump con punti di discatto su Kamala Harris, Il Giornale ha parlato con Timothy M. Hagle, professore associato di Scienze politiche alla University of Iowa ed esperto di politica americana e comportamento elettorale.

Media sondaggi in Iowa

Gli ultimi sondaggi mostrano una corsa molto serrata tra Ashley Hinson e Josh Turek. Come siamo arrivati a questo punto in uno Stato che Donald Trump ha vinto con ampio margine nel 2024?

Vorrei iniziare sottolineando che i sondaggi vanno presi con molta cautela. Nei miei libri sui caucus dell’Iowa includo un capitolo intitolato “La mia invettiva contro i sondaggi”. Detto questo, Sand sembra effettivamente andare meglio di Lahn nella corsa a governatore. D’altra parte, Hinson probabilmente sta andando meglio di Turek nella corsa al Senato. Per spiegare il perché, vorrei fornire un po’ di contesto.

Prego...

Sebbene alcuni, fuori dall’Iowa, lo considerino uno Stato “rosso”, io contesto sempre questa definizione e continuo a sostenere che siamo “viola”, anche se oggi certamente più vicini al rosso. Lo sostengo perché sono ancora gli elettori indipendenti dell’Iowa — chiamati “No Party”, perché è così che si registrano — a decidere le elezioni statali e quelle per il Congresso. Fino al 2020, gli elettori “No Party” erano il gruppo più numeroso in Iowa. Da allora sono successe due cose.

La prima è una modifica della rapidità con cui gli elettori che non partecipano alle elezioni generali vengono spostati dallo status di attivi a quello di inattivi. Poiché gli elettori “No Party” partecipano meno di quelli registrati come democratici o repubblicani, i loro numeri diminuiscono maggiormente quando, dopo le elezioni, vengono aggiornate le liste elettorali.

Il secondo fattore è stato un forte aumento degli elettori repubblicani rispetto ai democratici. Fino al 2020 circa, il numero degli iscritti ai due partiti era piuttosto simile e il primato passava spesso dall’uno all’altro. Negli ultimi anni, tuttavia, i repubblicani hanno accumulato un vantaggio di circa 180.000 elettori attivi registrati rispetto ai democratici. (All’inizio di quest’anno era vicino a 200.000, ma i democratici hanno ridotto un po’ il divario).

Nonostante questo vantaggio repubblicano, ci sono abbastanza elettori “No Party” da poter spostare una competizione a favore del candidato democratico. Questo ci porta all’affluenza. In Iowa i repubblicani registrano sempre una percentuale di partecipazione leggermente superiore a quella dei democratici, sia alle presidenziali sia alle elezioni di metà mandato.

Il dibattito tv tra Josh Turek (a sx) e Ashley Hinson ( dx) (Associated Press/LaPresse/AP)

L’affluenza degli elettori “No Party” è nettamente inferiore a quella dei due partiti. Ciò vale soprattutto per le midterm. Nelle ultime sette elezioni di metà mandato, la partecipazione dei “No Party” è rimasta sotto il 40% per sei volte. L’unica eccezione è stata il 2018, quando ha sfiorato il 46%.

Un’altra cosa da osservare sugli elettori “No Party” è che tendono ad apprezzare chi è già in carica. Naturalmente ci sono casi in cui un uscente viene sconfitto, ma questi elettori sono del tutto disposti a passare dai democratici ai repubblicani, o viceversa, a seconda della competizione e dell’anno. Un esempio è Rob Sand, rieletto revisore dei conti dello Stato nel 2022, quando tutti gli altri vincitori delle cariche statali erano repubblicani.

Cosa preoccupa questi elettori “No Party”?

Gli elettori “No Party” sono meno interessati agli scontri interni alla politica e più attenti ai problemi concreti delle famiglie, come lavoro, economia e sanità. Non essendo legati a uno dei due grandi partiti, tendono a scegliere maggiormente sulla base dei singoli candidati. Le midterm riguardano più spesso questioni locali che nazionali. Anche se in questa tornata entrambi i partiti parlano di economia e “costo della vita”, agli elettori interessa soprattutto il modo in cui questi temi si manifestano a livello locale.

La corsa al Senato in Iowa è quindi abbastanza serrata per diversi motivi:

Il seggio non è difeso da un senatore uscente;

Siamo in un’elezione di metà mandato in cui ci si attende una buona prestazione democratica perché alla Casa Bianca c’è un repubblicano;

I democratici sono un po’ più motivati perché vedono la possibilità di conquistare il seggio (e forse di determinare il controllo del Senato federale)

Hanno presentato un candidato credibile

Quali sono i principali punti di forza e di debolezza dei due candidati?

Hinson è attualmente deputata alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Questo le ha dato una notorietà superiore a quella di Turek. Turek siede nell’assemblea legislativa statale: ciò gli ha garantito una certa visibilità, ma non molta, soprattutto perché proviene dall’estremo ovest dello Stato.

L’esperienza di Hinson al Congresso le ha consentito di parlare con autorevolezza di un’ampia gamma di temi di competenza del Senato. Alcuni riguardano anche il livello statale, ma in misura minore, e nei dibattiti Turek non sembrava padroneggiarli quanto Hinson.

Hinson è stata conduttrice di un telegiornale locale, quindi si trova a suo agio davanti alle telecamere e sa che deve conoscere bene i fatti. Il percorso di Turek lascerebbe pensare che abbia una certa esperienza con i media, ma nei dibattiti televisivi non è risultato altrettanto efficace.

Turek e le organizzazioni a lui vicine hanno attaccato duramente Hinson su un paio di questioni. Una è il suo voto a favore dell’“One Big Beautiful Bill” di Trump. Essendo un provvedimento molto ampio, con numerose disposizioni, offre agli avversari la possibilità di criticare singoli passaggi. Turek ha inoltre criticato ripetutamente Hinson per il sostegno alla guerra in Iran, che ha contribuito all’aumento dei prezzi della benzina.

Un’altra critica rivolta a Hinson è che sia diventata milionaria dopo essere arrivata a Washington. Hinson ha spiegato che, dopo la sua elezione, il marito ha venduto la propria attività, pur mantenendo una partecipazione in azioni non quotate, mentre lei non possiede azioni quotate in Borsa.

Dall’altra parte, la critica principale a Turek è che quest’anno abbia saltato il 58% delle votazioni nell’assemblea legislativa statale. Durante un dibattito ha ammesso di averle saltate perché era impegnato nella campagna per ottenere la candidatura. Non è stata una buona risposta. Gruppi esterni hanno ampliato questa critica, sottolineando che Turek ha mancato alcune votazioni importanti a sostegno di agricoltori e veterani e che, quando ha votato, lo ha fatto su posizioni progressiste (il che sembra essere un modo per mobilitare la base repubblicana).

Qual è oggi l’atteggiamento degli elettori dell’Iowa nei confronti di Donald Trump? Che impatto hanno avuto sullo Stato le politiche della Casa Bianca?

Probabilmente il quadro è contrastante. Trump ha ancora molti sostenitori. L’Iowa è noto come Stato agricolo e gli agricoltori tendono a essere repubblicani. D’altra parte, la politica dei dazi di Trump e alcune altre sue iniziative hanno aumentato le difficoltà degli agricoltori.

Trump lo ha riconosciuto e ha adottato alcune misure per alleviare la pressione finanziaria (per esempio, la recente iniziativa per ridurre i prezzi del diesel). Inizialmente gli agricoltori erano disposti a dargli fiducia e aspettare di vedere che cosa sarebbe successo.

Ora che siamo in autunno e si avvicinano le elezioni, la domanda è se la loro pazienza si stia esaurendo. Credo che per la maggior parte continuino a sostenere Trump, ma vedremo in che misura il giorno del voto. Non è detto che votino necessariamente per il candidato democratico: il timore è che possano semplicemente non andare a votare.

Quanto sono importanti le differenze tra gli elettori urbani e quelli rurali in Iowa? Quali gruppi di elettori potrebbero avere un ruolo decisivo nella corsa al Senato?

Come avviene generalmente anche altrove, i democratici tendono a concentrarsi nelle città dell’Iowa, mentre le aree rurali sono più fortemente repubblicane. Ciononostante, esiste sempre una mescolanza di orientamenti ed è importante per i partiti assicurarsi che la propria base vada a votare anche nelle zone dominate dall’altro partito.

Gli elettori “No Party” sono presenti in tutto lo Stato. In alcune contee costituiscono ancora il gruppo più numeroso. Questo significa che entrambi i partiti devono impegnarsi per conquistarne il voto. Per i democratici, in particolare, significa che non possono contare soltanto su circa sei contee molto popolose per vincere un’elezione statale.