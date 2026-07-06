Trump ancora contro gli Obama: scritte in arabo sull'Air Force One

affondo del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti di Barack Obama e della moglie Michelle. Il Taycoon ha pubblicato su Truth Social un fotomontaggio che ritrae l’ex presidente e l’ex first lady mentre salutano prima di salire a bordo di un Air Force One imbrattato con graffiti. Nuovodel Presidente degli Stati Unitinei confronti die della moglie Michelle. Il Taycoon ha pubblicato su Truth Social un fotomontaggio che ritrae l’ex presidente e l’ex first lady mentre salutano prima di salire a bordo di un Air Force One imbrattato con graffiti.

Tra le scritte compaiono il celebre slogan della campagna di Obama, “Yes We Can”, la parola “Obama”, l’acronimo “BLM”, riferimento al movimento Black Lives Matter, e la frase in arabo “Alhamdulillah”, espressione traducibile come “Lode a Dio” o “Grazie a Dio”.

Il post rappresenta l’ultimo capitolo dello scontro politico e mediatico tra Trump e gli Obama, che il presidente americano continua a prendere di mira sui social. Già nei giorni scorsi aveva ricondiviso un meme/filmato raffigurante Barack e Michelle Obama come primati nella giungla. Il contenuto aveva suscitato polemiche negli Stati Uniti ed era stato successivamente rimosso da Truth.