Dalla Casa Bianca ai campi di gara: Trump annuncia i Patriot Games per il 2026

Donald Trump lancia i Patriot Games. Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato che la Casa Bianca farà da cornice alla nuova manifestazione sportiva che coinvolgerà studenti-atleti delle scuole superiori provenienti da tutti gli Stati e territori americani. L’iniziativa rientra nel calendario di eventi previsti per celebrare il 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti, in programma nel 2026.

L’annuncio è stato accompagnato da una descrizione dettagliata dell’evento, che secondo Trump avrà una durata di quattro giorni e si svolgerà nell’autunno del prossimo anno a Washington D.C. “In autunno, ospiteremo i primi Patriot Games, un evento sportivo senza precedenti della durata di quattro giorni, con la partecipazione dei più grandi atleti provenienti delle dalle high scool: un ragazzo e una ragazza rappresenteranno ciascuno Stato e territorio” le parole del tycoon. Non è mancata una stoccata in riferimento alle recenti polemiche sugli atleti trans nelle competizioni femminili: “Prometto che non ci saranno uomini che gareggeranno negli sport femminili. Non vedrete questo. Vedrete tutto tranne questo".

Trump aveva già anticipato l’idea dei Patriot Games nel mese di luglio, spiegando in quell’occasione che la competizione sarebbe stata trasmessa in televisione e organizzata sotto la supervisione del Segretario alla Salute e ai Servizi Umani Robert F. Kennedy. Secondo quanto riferito, l’evento punta a riunire giovani atleti selezionati per rappresentare ufficialmente le rispettive comunità di provenienza.

L’iniziativa non ha però raccolto consensi bipartisan. Diversi dem hanno scelto di non sostenere il progetto, arrivando a paragonare la competizione alla saga Hunger Games. "E così fu decretato che, ogni anno, i vari distretti di Panem avrebbero offerto, in omaggio, un giovane uomo e una giovane donna per combattere fino alla morte in una parata di onore, coraggio e sacrificio (Hunger Games, 2012)" il post ironico comparso sull’account ufficiale del partito.

Altri eventi in programma per il 250° anniversario americano includono un raduno nazionale di preghiera a maggio,

la parata di velieri Sail4th 250 nel porto di New York, la Great American State Fair sul National Mall con padiglioni per tutti i 50 stati e la celebrazione dei fuochi d'artificio del 250° anniversario "Salute to America".