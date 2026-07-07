Trump contro gli alleati Nato: "Deluso. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle". E su Meloni: "Brava persona, mi piace ma ha sbagliato"

"Ero molto deluso dalla Nato. Onestamente, se il vertice non si fosse tenuto in Turchia, dove c'è un mio amico - leader e persona molto forte - è possibile che non sarei venuto". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando alla stampa al fianco di Recep Tayyip Erdogan, in apertura del vertice Nato di Ankara. "Abbiamo investito nella Nato: gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania e Francia, anche la Gran Bretagna, hanno rifiutato. Con la guerra all'Iran stavo mettendo alla prova gli alleati".

"E' una cosa che sicuramente prenderemo in considerazione". Così il presidente americano Donald Trump ha parlato della vendita di caccia F-35 Usa alla Turchia. "Prenderemo una decisione sulla questione degli F-35. Il rapporto tra noi è ottimo. Io ed Erdogan siamo buoni amici. Erdogan è un leader rispettato da tutto il mondo. La Turchia è militarmente molto forte. I vostri soldati sono eccellenti. La vostra industria bellica è molto forte. Andrà tutto bene", ha dichiarato Trump. Ieri era emerso che, durante un colloquio telefonico, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva chiesto a Trump di non vendere F-35 e suoi componenti alla Turchia per non modificare gli equilibri regionali.

A margine del bilaterale, il presidente Usa ha risposto "Vedremo" a chi gli chiedeva di una possibile ulteriore riduzione delle truppe statunitensi in Europa, ribadendo ulteriormente la sua delusione per il comportamento degli alleati Nato. Ha anche ritirato fuori la questione della Groenlandia, affermando che dovrebbe essere controllata da Washington.

La premier Giorgia Meloni "è una brava persona". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando ai giornalisti in apertura del vertice Nato di Ankara. "Le nostre relazioni sono peggiorate perché si è rifiutata di aiutarci - ha spiegato il tycoon - Io non le ho messo molta pressione. Ma si è rifiutata di essere coinvolta nello Stretto di Hormuz o con l'Iran in generale". "Il mio rapporto con lei si è inasprito, ma mi piace e penso che sia una brava persona che ha fatto un errore - ha concluso - lei non c'è stata per noi e questo non mi ha reso felice".

Riguardo all'Ucraina, Trump ha affermato di aspettarsi "a

breve" una svolta. Ieri ho avuto un lungo colloquio con Putin", ha detto. "Subito dopo ho parlato con Zelensky. Penso che entrambi vogliano un accordo, è un peccato ci sia voluto così tanto. Ma penso qualcosa verrà fuori".