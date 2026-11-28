Donald Trump ha trovato un ruolo per i suoi ultimi due anni alla Casa Bianca: il Padrino della coabitazione. Nel meme su Truth nel giorno del Ringraziamento il presidente compare in smoking, con accanto un gatto, come Marlon Brando nel capolavoro di Francis Ford Coppola. In mano, un grande timbro rosso. La didascalia completa la scena: «Veto Corleone». I democratici, col voto di Midterm, avranno anche conquistato Capitol Hill, ma il presidente vuole mettere in chiaro chi troveranno ad aspettarli all’altro capo di Pennsylvania Avenue.

Eppure, le prime parole erano state concilianti. La notte delle elezioni, mentre prendeva forma la disfatta, Trump aveva assicurato: «Lavoreremo con i dem per fare in modo che le cose vadano bene per il Paese». Poi, durante il viaggio in Cina, aveva aggiustato il tiro: i dem possono approvare tutte le leggi che vogliono, «io semplicemente risponderò: veto, veto, veto». La rappresentazione cinematografica di giovedì dà un volto a questa strategia: Trump cerca di trasformare la perdita del Congresso nella dimostrazione della propria indispensabilità. I dem possono scrivere leggi, votarle e festeggiare le loro maggioranze, ma per ottenere risultati, avranno però quasi sempre bisogno della sua firma. Oppure, di abbastanza repubblicani disposti a sfidarlo.

L’aritmetica lascia pochi margini. I 56 senatori dem non bastano a raggiungere i 60 voti normalmente necessari per superare l’ostruzionismo. Per scavalcare un veto presidenziale servono invece i due terzi dei votanti in entrambe le camere. E tuttavia, anche la paralisi legislativa comporta un rischio per Trump: respingendo provvedimenti popolari, potrebbe offrire ai dem argomenti preziosi per le presidenziali 2028. Sorprendentemente, potrebbe essere la sanità, classico terreno di scontro tra i due partiti, ad offrire la possibilità di un’intesa. Abdul El-Sayed, senatore democratico eletto in Michigan, ha proposto di dare il nome di Trump a un sistema di copertura sanitaria universale. L’offerta comprende una tessera dorata con la scritta Trumpcare. Un richiamo irresistibile per l’ego del presidente. E infatti, «so che lo incontrerò, forse possiamo trovare un punto d’incontro», ha detto Trump. Un netto cambio di tono rispetto alla campagna elettorale, in cui il tycoon aveva definito El-Sayed un «jihadista». Ora il futuro senatore è un possibile interlocutore. Altrettanto trasparente il calcolo del democratico: se attribuire il merito al presidente è il prezzo per rendere possibile in America un sistema sanitario universale, sul nome si può trattare.

Intanto, i democratici avranno poteri che nessun veto di Trump può cancellare: le inchieste parlamentari non richiedono la sua firma. I dem vogliono trasformare lo tsunami blu in una nuova stagione politica; Trump evitare che il resto del mandato si consumi sulla difensiva.