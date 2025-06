Trump: "L'Iran era vicino all'arma atomica". Poi annuncia: "C'è un acquirente per Tik Tok"

Pensando all'Iran Trump è convinto di una cosa: "L'ultima cosa che vogliono fare in questo momento è pensare al nucleare. Devono rimettersi in forma". Il presidente Usa si esprime in questi termini in un'intervista a Fox News. Aggiunge che, in seguito alla campagna militare condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, sempre più paesi faranno accordi di pace con Israele. "In realtà - ha aggiunto -pensavo che ci fosse un periodo in cui l'Iran avrebbe aderito agli Accordi di Abramo insieme a tutti gli altri".

"L'Iran era vicino alla produzione della bomba atomica"

Trump conferma Teheran era vicina alla produzione della bomba atomica e sottolinea che i bombardamenti hanno distrutto i siti nucleari di Fordow, Isfahan e Nataz. "Non li abbiamo solo colpiti, abbiamo provocato danni definitivi. Il loro programma nucleare è stato annientato come nessuno aveva mai visto prima. Ciò ha significato la fine delle loro ambizioni nucleari, almeno per un certo periodo. La bomba l'ha attraversato come se fosse burro, burro puro".

"C'è un acquirente per Tik Tok"

Trump fa sapere di aver trovato un acquirente statunitense per Tik Tok (per superare la messa al bando) e che l’operazione potrebbe concludersi a breve con la benedizione del presidente Xi Jinping. "Abbiamo un acquirente", ha detto il presidente, senza però indicare il nome dell’azienda che dovrebbe rilevare l'app dalla cinese Bytedance evitandone così il bando negli Stati Uniti. Quanto alle preoccupazioni per la sicurezza e cioè i timori che l’app sia sfruttata dal governo cinese per spiare gli americani, motivo per il quale l’amministrazione di Joe Biden ne decise il divieto a meno di un cambio di proprietà, il presidente Usa ha minimizzato sottolineando che si potrebbe dire lo stesso di "tutto ciò che è prodotto in Cina, come i nostri telefoni".

"La Cnn? Sono dei perdenti"

Durissime critiche Trump ha rivolto all'emittente Cnn. Sul social Truth si è chiesto ''da dove prende il suo talento?''. Ed ha sottolineato che ''per fortuna il pubblico ha abbandonato la Cnn da tempo'' e che ''la situazione non potrà che peggiorare'', Trump ha detto che nell'emittente sono ''tutti perdenti''.

In particolare, Trump ha indicato la conduttrice della Cnn Abby Phillip. ''Ho appena visto una certa Abby Phillip fare una lezione al suo pubblico su dazi e sull'economia (che sta facendo affari da record!). Non ha la minima idea di cosa stia parlando, è una cosa di terz'ordine''.