Trump a picco nei sondaggi: ecco perché il presidente Usa sta perdendo consensi

Le parole pronunciate da Giorgia Meloni nei confronti di Donald Trump durante il recente scontro politico e mediatico tra i due leader, trovano oggi un riscontro nei numeri. Dopo che il presidente americano aveva accusato la premier italiana di cercare una foto con lui per rafforzare il proprio consenso interno, Meloni aveva replicato invitandolo a preoccuparsi della sua popolarità negli Stati Uniti.

A pochi giorni di distanza, un nuovo sondaggio dell'American Research Group registra un ulteriore calo del gradimento del presidente americano: appena il 30% degli statunitensi approva il suo operato, mentre il 66% esprime un giudizio negativo. Un dato che conferma una tendenza ormai consolidata e che sta alimentando interrogativi sulla tenuta politica della Casa Bianca.

Lo scontro tra Meloni e Trump

La polemica è esplosa in occasione del G7, quando Trump aveva sostenuto che Meloni fosse interessata a una fotografia con lui per recuperare consenso politico. La presidente del Consiglio ha respinto con fermezza l'accusa, definendola priva di fondamento e invitando il leader americano a guardare piuttosto alla propria situazione interna.

Meloni ha più volte sottolineato come il suo consenso elettorale non dipende dai rapporti con Washington e che il suo partito continua a guidare i sondaggi italiani. La risposta della premier italiana ha assunto un peso particolare perché arriva da una leader che negli ultimi anni era stata spesso descritta come una delle interlocutrici europee più vicine al mondo conservatore americano.

Il crollo della popolarità del presidente

I numeri diffusi dall'American Research Group mostrano un presidente sempre più in difficoltà. Il 30% di approvazione rappresenta uno dei livelli più bassi registrati nel suo secondo mandato, mentre la quota di cittadini che disapprova il suo operato è salita al 66%. Rispetto al mese precedente il trend continua a essere negativo.

Anche altre rilevazioni pubblicate nelle ultime settimane descrivono uno scenario simile. Un sondaggio della Marquette Law School colloca il gradimento complessivo di Trump al 38%, evidenziando un forte deterioramento soprattutto sui temi economici, tradizionalmente considerati il suo punto di forza. Solo il 30% degli intervistati approva la gestione dell'economia e appena il 22% quella dell'inflazione e del costo della vita.

Secondo il Pew Research Center, inoltre, il consenso verso Trump è in calo costante dall'inizio dell'anno, mentre ABC News aveva già registrato nei primi mesi del mandato il peggior indice di approvazione per un presidente nei primi cento giorni, da oltre ottant'anni.

Economia, Iran e isolamento politico: cosa pesa sui sondaggi

Dietro il calo di popolarità si intrecciano diversi fattori. L'economia continua a essere la principale fonte di preoccupazione degli elettori, con l'aumento del costo della vita che sta erodendo il consenso anche tra segmenti dell'elettorato tradizionalmente favorevoli ai repubblicani.

Anche la politica estera non sembra aver prodotto i risultati sperati. I sondaggi diffusi dopo l'accordo con l'Iran mostrano un'opinione pubblica profondamente divisa e spesso scettica sulla gestione della crisi. Molti americani ritengono che la priorità della Casa Bianca sia stata quella di chiudere rapidamente il conflitto piuttosto che conseguire gli obiettivi dichiarati dall'amministrazione.

In questo contesto, la battuta di Meloni assume oggi un valore politico più ampio. Quando la premier invitava Trump a preoccuparsi della propria influenza e del proprio consenso, parlava da una posizione che i numeri sembrano rafforzare.

La distanza tra il gradimento della leader italiana e quello del presidente americano non è mai stata così evidente, e i nuovi sondaggi americani offrono alla presidente del Consiglio un argomento in più nella disputa che sta attraversando l'Atlantico.