Trump: “Se vincono i dem sarò Mister Veto”

Donald Trump chiude in Iowa e Kansas la campagna elettorale per le elezioni di metà mandato, lanciando gli ultimi appelli ai suoi sostenitori a recarsi in massa alle urne per impedire ai democratici di conquistare il controllo del Congresso. Il voto di midterm quasi sempre funge da referendum sul partito del presidente in carica, tuttavia le decisioni del tycoon, dai dazi alla guerra con l’Iran, passando per le costose ristrutturazioni a Washington (in gran parte senza consultare il Congresso) hanno reso più complesso per i repubblicani affrontare una tendenza storicamente sfavorevole. Nelle ultime quattro settimane Trump è volato negli stati conservatori da una parte all’altra del paese, ma in un’intervista a Fox, ha avvertito che diventerà «Mr Veto se i dem vincono la maggioranza, poi a un certo punto dovremo fare accordi. Questo è quello che succede, non è la prima volta». «Il numero degli americani che lavora è il più alto di sempre. Le nostre forze armate sono forti. I numeri della povertà sono i migliori di sempre», ha sottolineato.

Secondo il deputato repubblicano del Wisconsin Derrick Van Orden, tra i più a rischio di perdere il seggio, la guerra in Iran sta «rendendo esponenzialmente più difficile per il Gop mantenere il controllo della Camera e del Senato», anche se lui sostiene l’iniziativa. La Casa Bianca sta lavorando a dei piani su come poter portare avanti l’agenda di Trump in caso di sconfitta, in particolare tramite ordini e decreti esecutivi, che consentono di aggirare il via libera di Camera e Senato. E i legali stanno esaminando fino a dove il comandante in capo potrebbe spingersi in modo da difendere le iniziative in sede giudiziaria. Secondo il direttore del National Economic Council della Casa Bianca, Kevin Hassett, «c’è molto che l’amministrazione può fare anche se i democratici vincono le due Camere. Mi auguro che potranno lavorare con chiunque vincerà». I dem devono guadagnare almeno quattro seggi in Senato per strappare la maggioranza ai repubblicani, che al momento la detengono per 53 a 47: la partita si gioca in alcuni stati, a partire dall’Alaska, dove il repubblicano Dan Sullivan è a caccia della rielezione contro la democratica Mary Peltola (e l’omonimo outsider Dan Sullivan). Trump ha vinto nel 2024 con uno scarto di 13 punti, ma il suo candidato è al momento indietro nei sondaggi. In Iowa la conservatrice Ashley Hinson ha un vantaggio molto ridotto su Josh Turek, mentre in Kansas la battaglia fra il repubblicano Roger Marshall e il democratico Adam Hamilton si sta rivelando più agguerrita del previsto (l’ultima volta che gli elettori hanno scelto un democratico per il Senato è stato nel 1932).

Anche in Maine, la senatrice Gop Susan Collins è alla ricerca del sesto mandato, ma dopo aver vinto negli anni senza particolari problemi, ora si trova in difficoltà contro Troy Jackson. In Michigan, la sfida serratissima è fra il democratico progressista Abdul El-Sayed e il repubblicano Mike Rogers. Trump è volato più volte nello Stato, e Barack Obama ha fatto campagna per El-Sayed. Occhi puntati anche sull’Ohio, dove il dem Sherrod Brown si batte contro Jon Husted, scelto per sostituire JD Vance quando ha lasciato il seggio per andare alla Casa Bianca. La corsa si sta rivelando una delle più costose d’America e vede Brown in vantaggio. Infine c’è il Texas, roccaforte conservatrice dove un democratico non vince una carica elettiva nazionale da oltre 30 anni, e dove i sondaggi danno il lieve vantaggio James Talarico su Ken Paxton, il discusso attorney general sostenuto da Trump.