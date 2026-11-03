Trump: “Stop agli aiuti militari americani a Israele entro fine anno”. L’accordo con Netanyahu

Donald Trump annuncia lo stop agli aiuti militari americani a Israele entro la fine dell’anno. Una decisione che sarebbe già stata concordata con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. A comunicarlo è stato lo stesso Trump durante un’intervista a Fox News, spiegando che Washington interromperà i finanziamenti annuali destinati allo Stato ebraico, pur mantenendo aperta la possibilità di intervenire in caso di necessità. “Israele è un Paese prospero, non ha bisogno di 4 miliardi in aiuti”, ha dichiarato precisando che l’intesa con Netanyahu sarebbe stata raggiunta già nei mesi scorsi. “Abbiamo concordato che entro la fine di quest’anno non effettueremo più versamenti a favore di Israele”. Una scelta che si presenta come il passaggio a un nuovo rapporto economico e militare tra i due Paesi, senza però mettere in discussione il sostegno americano alla sicurezza israeliana. Lo stop riguarderà infatti gli aiuti, non la vendita di armamenti. “Possono comprare quello che vogliono”, ed ha aggiunto: “Naturalmente, continueremo ad aiutare Israele qualora ne avesse bisogno”. Ricordiamo tutti il memorandum firmato nel 2016 prevede infatti 38 miliardi di dollari di assistenza nell’arco di dieci anni, dal 2019 al 2028, con finanziamenti annuali pari a 3,8 miliardi, destinati anche ai sistemi di difesa antimissile. Come verrà quindi applicata questa intesa rispetto agli impegni già previsti e ai finanziamenti approvati dal Congresso americano?