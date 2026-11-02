Ucraina, hackerata l’app delle allerte aeree: falsi allarmi nucleari e chimici seminano il panico a Kiev

“Sembra che l’app di allerta aerea sia stata oggetto di influenza nemica. Non c’è alcuna minaccia di radiazioni! Mantenete la calma e seguite i nostri aggiornamenti sul nostro canale!”. Questo il messaggio diramato dall’aeronautica militare ucraina dopo che ieri l’applicazione che segnala gli attacchi aveva annunciato che Kiev e altre aree erano in immediato pericolo. Un messaggio errato affermava, inoltre, che il missile ipersonico russo Oreshnik era stato schierato.

Nella tarda serata di ieri, uno degli strumenti più importanti per la sicurezza quotidiana della popolazione ucraina è finito, infatti, al centro di un attacco informatico. L’applicazione Air Alert, utilizzata per informare i cittadini dell’arrivo di missili, droni e altre minacce, ha cominciato a diffondere notifiche allarmanti. Ma era tutto falso, come hanno successivamente chiarito le autorità militari ucraine. Ma ormai era troppo tardi per non scatenare il panico.

Le prime notifiche sono comparse intorno alle 23.00 ora di Kiev: l’app ha emesso un avviso relativo a una minaccia radioattiva e successivamente chimica per Kiev, nonché un’allerta per scontri di strada. Poi, un’allerta missilistica in tutto il Paese. Contemporaneamente, sull’applicazione è apparso un messaggio in russo: “Ciao! Ora sarà attivo un allarme nucleare in tutta l’Ucraina. Non preoccupatevi, Oreshnik sta volando.”

Air Alert, sviluppata con la collaborazione del ministero ucraino della Trasformazione digitale e della società tecnologica Ajax Systems, rappresenta uno degli strumenti attraverso cui la popolazione riceve informazioni. Si tratta di una vulnerabilità particolarmente sensibile in un contesto nel quale la rapidità delle comunicazioni può incidere direttamente sui comportamenti della popolazione.

Il team dell’applicazione Air Alert ha comunicato di aver temporaneamente sospeso le operazioni a causa di un attacco informatico, assicurando al contempo che non vi è stata alcuna fuga di dati personali degli utenti. In aggiunta, il team di sviluppo dell’applicazione ha messo in guardia dal cliccare sui link presenti in notifiche sospette.

Qualcosa di simile sta accadendo a Mosca. L’app mobile del ministero delle emergenze russo è stata colpita da un massiccio attacco informatico che ha portato alla diffusione di false informazioni al pubblico, come riferisce la TASS, nelle prime ore di oggi.