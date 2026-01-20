Von der Leyen: "Nuovi dazi sono un errore, c'era accordo"

"Quando si tratta della sicurezza della regione artica, l'Europa è pienamente impegnata - afferma la presidente della Commissione Ue davanti alla platea di Davos -. E condividiamo gli obiettivi degli Stati Uniti in questo senso. Ad esempio, la Finlandia, uno dei più recenti membri della Nato, sta vendendo i suoi primi rompighiaccio agli Stati Uniti. Questo dimostra che abbiamo le capacità necessarie proprio qui, tra i ghiacci. Che i nostri membri settentrionali della Nato dispongono già di forze pronte per l'Artico. E soprattutto che la sicurezza artica può essere raggiunta solo insieme". "Ecco perché i dazi aggiuntivi proposti sono un errore - attacca von der Leyen - soprattutto tra alleati di lunga data. L'Ue e gli Stati Uniti hanno concordato un accordo commerciale lo scorso luglio. E in politica come negli affari, un accordo è un accordo. E quando gli amici si stringono la mano, deve pur significare qualcosa".