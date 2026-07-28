Zelensky e Netanyahu alla Casa Bianca. Il presidente ucraino: “Un buon incontro”

L’incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu era particolarmente atteso. Da questo potrebbe dipendere il futuro del conflitto in Medioriente. Ma sono ore particolarmente concitate a Washington, perché il presidente Usa ha incontrato nuovamente anche Volodymyr Zelensky, che ha portato le preoccupazioni di un Paese che sta cercando da quasi 5 anni di respingere l’offensiva russa in una guerra che non sembra avere fine. Trump “ha concluso i suoi incontri nello Studio Ovale con il presidente Zelensky e il primo ministro Netanyahu. Entrambi gli incontri sono stati positivi e produttivi!”, ha scritto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt su Truth.

US-UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-WAR (HANDOUT/AFP)

Il tycoon ha parlato con Fox News prima di incontrare i due leader e in riferimento alla possibilità che il premier israeliano gli presenterà nuove informazioni di intelligence che provano che l’Iran sta ricostruendo il suo programma nucleare, Trump si è mostrato infastidito dichiarando di non aver “bisogno che Bibi mi dica queste cose. Bibi me le dice perché vuole che io rimanga coinvolto”. E ha aggiunto: “Ho sentito Bibi che annunciava questo, e ho detto perché non lo dice solo a me, perché lo deve annunciare al mondo?”. Ha poi aggiunto di sapere esattamente “quello che sta succedendo nella montagna di Pickaxe”, riferendosi all’area dove si ritiene ci sia un sito nucleare iraniano, definendo la questione “non un grande problema” perché “abbiamo distrutto i loro siti nucleari e dovremo distruggere la montagna di Pickaxe se non faranno un accordo”. Channel 12 citando alti funzionari della cerchia del leader israeliano, ha riferito che i due hanno parlato di tutti i fronti, principalmente dell’Iran, ribadendo l’impegno congiunto a impedire che la Repubblica islamica abbia l’arma nucleare. Hanno anche discusso della solida partnership tra Israele e Stati Uniti, nonché delle diverse opportunità in Medioriente.

Netanyahu alla Casa Bianca per l'incontro con Trump (Ufficio stampa Netanyahu/ANSA)

A differenza del passato, quello di oggi tra Trump e Zelensky è stato “un buon incontro”. Così lo ha definito il presidente ucraino sui social al termine del colloquio. Zelensky ha, quindi, ringraziato “per tutto ciò che facciamo insieme per proteggere le vite degli ucraini e promuovere la pace. Prima di tutto, ho offerto al Presidente Trump le nostre condoglianze per la scomparsa di Lindsey Graham. È stato un vero amico dell’Ucraina. Il Presidente e io abbiamo discusso di licenze per la produzione di intercettori Patriot e di diverse altre idee che potrebbero aiutare. Abbiamo anche parlato di diplomazia, è importante che il processo diplomatico venga rivitalizzato. I nostri team organizzeranno i dettagli della loro ulteriore comunicazione. Sono grato agli Stati Uniti per il loro fermo sostegno”.