Campo largo, guerra di foto. Schlein ripesca Renzi, gelo 5s

Matteo Renzi invia una cartolina dagli Stati Uniti. Il leader d'Italia viva è volato a Chicago, per l'inaugurazione dell'Obama presidential center. Un centro polifunzionale, con una bibilioteca, nel South Side della città dell'Illinois. Un'iniziativa che, almeno per l'America democratica, rappresenta uno schiaffo al «primitivismo» trumpiano. Sarà. Un dato politico nostrano però c'è. Matteo Renzi è l'unico leader italiano a essere stato invitato dall'ex presidente degli Stati Uniti. E la foto con gli altri ex Commander in Chief Joe Biden e Bill Clinton e con l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau sa di risposta al selfie dell'osteria di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Insomma, i riformisti - vedendo l'ex premier al fianco di cotanta America progressista, si saranno rifatti la bocca dopo la tavolata di sinistra-sinistra. Da Italia viva non parla nessuno. Trapela soltanto «l'onore» per un'occasione di questa portata. Con Renzi, a Chicago, c' è la figlia Ester come accompagnatrice ufficiale. Con l'ex premier, anche la portavoce e la social media manager. La moglie dell'ex premier Agnese è come noto una professoressa, e questo è periodo di esami di maturità. Renzi pubblica l'istantanea presidenziale via social. La reazione di Elly Schlein è immediata. Il Nazareno corre ai ripari dopo l'esclusione dei centristi dalla reunion mangereccia. «Mai messo veti, il programma lo scriveremo tutti insieme da settembre». Il commento di Giuseppe Conte, invece, è sarcastico: «Facciamo la foto con Renzi ma non cambia nulla». Conte, il centro, lo chiama «fantomatico». Dice di essere disposto ad aggregarlo ma lo interpreta come plurimo: «Renzi, Onorato, Ruffini...». Del resto, parafrasando quello che il senatore Enrico Borghi ha detto all'ex direttore del Giornale Augusto Minzolini, per una certa sinistra Conte rimane «Giuseppi» e poco più. La verità è che il leader 5S, per il «centro», vedrebbe meglio Alessandro Onorato e il suo «Civici d'Italia». Il micro-partito ideato da Goffredo Bettini è disposto a sostenere Conte alla primarie del centrosinistra. Nel «campo largo» gira una battuta: «Bettini sta facendo come nella Polonia sovietica, dove veniva tollerato il Partito dei contadini soltanto perché fidelizzato a quello comunista». «Ma Bettini non farà operazioni contro la Schlein», rassicura Piero Fassino. Però i bettiniani dicono tutt'altro. Il fatto è che questo «campo largo» ha un po'troppi centri e centrini: «Non mi sono fatto un'idea precisa - fa presente al Giornale il senatore Alessandro Alfieri - ma mi sembra che nessuno riesca esplodere il proprio potenziale. Ci sono tanti pezzi che hanno bisogno di una leadership unificante, che ancora non si vede». Schlein - va riconosciuto - ci prova: «L'alleanza progressista è già più larga», continua. «L'abbiamo costruita nei tanti comuni e nelle tante regioni dove ci siamo candidati insieme, abbiamo vinto insieme e governiamo insieme senza avere un problema. Quindi l'alleanza progressista è già più larga». Andrebbe spiegato agli altre tre soggetti dell'istantanea, quelli che puntano tutto sulle loro tematiche identitarie. Soltanto due giorni fa Nicola Fratoianni ribadiva come Pd,5Stelle e Avs rappresentino, insieme, «il 42%» della coalizione. E gli altri? Più Europa, per esempio. Nemmeno menzionati. Del resto a sinistra continuano ad avere qualche problema con gli inviti: Barack Obama ha ricevuto il repubblicanissimo George W.Bush nel suo centro di Chicago ma ha ignorato Donald Trump, che certo non ci sarà rimasto male.

Insomma, se lo scopo di Renzi era inviare un segnale di peso, è riuscito. Schelin è corsa a ripescarlo, mentre Conte ha fatto finta di niente. Sono nodi che il centrosinistra non scioglierà tanto facilmente prima delle Politiche 2027.