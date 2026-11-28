«All’Italia NON è stato chiesto di autorizzare formalmente o informalmente la presenza ucraina in Libia». Così, giovedì pomeriggio, una fonte della nostra intelligence smentisce per iscritto il passaggio di un articolo de Il Giornale pubblicato il giorno prima. L’articolo, riprendendo fonti libiche, spiega che «la missione di circa 200 operatori dell’intelligence ucraina presenti sui territori di Tripoli è stata autorizzata, informalmente, nell’ottobre 2025 sia dal governo Dbeibeh (il premier di Tripoli, ndr), sia dai paesi alleati di Kiev». Letta con il senno del giorno dopo la smentita della nostra intelligence si rivela particolarmente significativa. La posizione di un’Italia totalmente all’oscuro delle trame intessute agli 007 ucraini in Tripolitania viene sottolineata ben prima dell’intervista alla Bbc con cui il presidente Volodymyr Zelensky dichiara di «non agire mai» senza coordinarsi con i propri alleati.

Un’uscita quella di Zelensky che solleva un polverone e spinge il ministro degli esteri Antonio Tajani a negare qualsiasi consapevolezza riguardo alle operazioni organizzate da Kiev. In questo caso però la smentita fornita anticipatamente dalla nostra intelligence è più rilevante. Una smentita ante litteram assolutamente non strumentale da cui risulta evidente che l’Italia non ha mai ricevuto comunicazioni ufficiali sulla presenza degli operativi ucraini sul territorio di Tripoli e Misurata, né dei piani messi a punto per colpire con droni navali la corvetta russa Merkury e il mercantile MV Angara ormeggiati nelle acque di Bengasi, come poi confermato dal dietrofront e dalle scuse di Zelensky. Le fonti della nostra intelligence preferiscono non commentare invece l’ipotesi - avanzata da Il Giornale - secondo cui gli alleati al corrente delle attività degli 007 ucraini siano soltanto Francia e Regno Unito, ovvero i capofila dei cosiddetti «volenterosi» europei. Se così fosse l’Italia si ritroverebbe al centro di un doppio sgarbo. Il primo sarebbe quello riservatole da un governo di Tripoli che l’Italia contribuì a insediare nella primavera del 2016 scortando nella capitale Fayez al Sarraj, primo premier riconosciuto dopo la caduta di Muhammar Gheddafi. Il secondo sarebbe quello preparatole da uno Zelensky pronto a negare all’Italia quel titolo di alleato riconosciuto a Parigi e Londra.

La discriminante riguarderebbe gli aiuti militari ricevuti da Zelensky. Come rivelato prima dal Times e poi da Radio France International Regno Unito e Francia sono le uniche due nazioni europee con una presenza militare all’interno dell’Ucraina. Inoltre le forze speciali inglesi dello Special Boat Service sono state le prime ad addestrare gli ucraini all’uso dei droni marini. Proprio per questo i volenterosi inglesi e francesi sarebbero considerati alleati a pieno titolo. L’Italia - nonostante il ruolo strategico giocato in Libia e gli aiuti militari inviati a Kiev dal 2022 a oggi - resterebbe, almeno per Zelensky, un alleato di secondo piano, fatto poi smentito dalla telefonata di scuse di ieri. Tutto questo rende ovviamente più complessa la situazione dei circa 200 militari italiani presenti in Libia. Ma nonostante le voci diffusesi giovedì la nostra Difesa smentisce un rafforzamento delle misure di sicurezza per il contingente.