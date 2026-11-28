I Francesi bevono più Prosecco che Champagne, ma gli americani da adesso in poi no. Colpa dell’esclusione delle nobili bolle francesi dai dazi di Trump, che procureranno un vantaggio indebito e soprattutto inspiegabile ai cugini sullo strategico mercato statunitense. La novità è contenuta in una proposta presentata qualche giorno fa dall’ufficio del rappresentante commerciale degli Usa. Alla voce doganale 2204.10.00, quella relativa ai vini spumanti, di parla di un’esenzione per gli «Champagne prodotti in Francia». Se il testo sarà confermato lo Champagne sfuggirà al nuovo dazio mentre il Prosecco, così come Franciacorta, Trentodoc e Cava spagnolo passeranno dal 10 al 15 per cento di balzello.

Molto preoccupato Lamberto Frescobaldi, presidente dell’Unione italiana vini (Uiv): «I dazi hanno dimostrato di essere un boomerang per tutti: dai Paesi esportatori al trade, fino ai consumatori americani e allo stesso Trump, che ne ha pagato le conseguenze politiche alle elezioni di midterm. Per il vino italiano il conto tra dazi e svalutazione del dollaro è già salato: parliamo di oltre 380 milioni di euro di esportazioni perse rispetto ai livelli precedenti all’introduzione delle tariffe». Secondo l’osservatorio Uiv su base Istat, tra aprile e dicembre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024, le esportazioni di vino hanno perso 237 milioni di euro, pari al 16% del valore complessivo Nei primi 8 mesi di quest’anno il vino italiano ha lasciato sul mercato americano

altri 145 milioni di euro (11,6 per cento sul corrispondente periodo 2024) con volumi in diminuzione del 6,4 per cento.

Di «danno enorme per il vino italiano» parla Sandro Bottega, presidente di Bottega Spa, azienda vitivinicola veneta che esporta in oltre 160 Paesi, «L’esclusione dello Champagne dai nuovi dazi statunitensi, a fronte della conferma dei tributi sul vino made in Italy, crea una disparità difficilmente giustificabile e rischia di colpire in modo sproporzionato una delle eccellenze più rappresentative del nostro export».