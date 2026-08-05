La politica si unisce: condanna bipartisan

Ci voleva uno squallido episodio e volgare e inaccettabile estremismo per unire la politica in un momento di grandi tensioni e divisioni. Dopo il caso di Sofia, la politica si è unita in una unanime condanna e nella vicinanza ai giovani ebrei finiti nel mirino. «Condanno questo ennesimo episodio di antisemitismo, un germe che va combattuto, una forma di odio e discriminazione che va estirpata. Sono vicino al presidente Victor Fadlun e alla Comunità ebraica di Roma», ha commentato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Quanto accaduto a Sofia è gravissimo - dice l’altro vicepremier Matteo Salvini - Condanniamo con fermezza ogni tipo di violenza da parte di estremisti, nazisti o comunisti, nei confronti delle comunità ebraiche. Odiosa e inaccettabile ogni forma di caccia all’ebreo, spesso alimentata anche da un clima di odio e delegittimazione che da troppo tempo qualcuno contribuisce a diffondere. Solidarietà ai giovani ebrei italiani coinvolti».

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso «profondo sdegno e la più ferma condanna per il gravissimo episodio che ha coinvolto un gruppo di adolescenti ebrei italiani in Bulgaria». Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, parla di «vile e intollerabile aggressione antisemita. Immaginare dei ragazzi costretti a provare paura durante un viaggio soltanto perché ebrei suscita dolore e indignazione». Anche la segretaria del PD Elly Schlein, ha manifestato «solidarietà e vicinanza» agli adolescenti ebrei italiani e i loro educatori «vittime di una vergognosa intimidazione antisemita. Le immagini sembrano arrivare da tempi bui che pensavano di avere ormai sconfitto. Atti di odio inaccettabili che troveranno sempre la nostra condanna».