L'Ue sonnambula sui clandestini, ora si svegli

Il vertice speciale sulla migrazione dovrebbe sbloccare riforme cruciali alla luce del forte afflusso di migranti.

L'Europa è attualmente sonnambula nei confronti della prossima crisi migratoria. Solo l'anno scorso, almeno 330.000 migranti illegali sono arrivati in Europa, oltre il 60% in più rispetto al 2021 e più che in qualsiasi momento dal 2015 e 2016. Questi numeri sono inaccettabili e dimostrano che le attuali politiche migratorie europee hanno fallito. Un recente sondaggio di Eurobarometro ha rilevato che il 70% degli europei è preoccupato per l'impatto della migrazione sulla propria

Siamo preoccupati di due pilastri centrali: in primo luogo, abbiamo bisogno di una forte protezione delle nostre frontiere esterne. Abbiamo bisogno di una guardia di frontiera e costiera (Frontex) pienamente operativa e rafforzata. Lo Stato, non la mafia, decide chi viene in Europa e chi no. Se vogliamo mantenere la libera circolazione all'interno dell'Unione europea, i cittadini devono sapere che le frontiere esterne sono protette.

A nostro avviso, ciò significa anche costruire barriere ovunque ciò sia necessario. Quando il dittatore Lukashenko ha iniziato a usare i migranti per attaccare l'Europa come parte della guerra ibrida della Russia, la Commissione europea si è rifiutata di finanziarle con fondi UE. È semplicemente una realtà della protezione delle frontiere che, se vogliamo controllare chi entra nell'UE, abbiamo bisogno di infrastrutture. Rifiutare fondi europei per questo è un errore.

Allo stesso tempo, dobbiamo finalmente riuscire a rimpatriare le persone che non hanno il diritto di rimanere. Più della metà delle persone che arrivano non riceveranno mai uno status formale di asilo in Europa, e questo è particolarmente vero per coloro che viaggiano attraverso le rotte meridionali. La loro unica opzione è l'illegalità. Questo è disumano e inaccettabile. Negli ultimi anni la Commissione europea non ha compiuto alcun progresso in materia. Questo semplicemente non è abbastanza.

Proprio come la situazione delle operazioni di ricerca e soccorso non è abbastanza buona. Non è sostenibile lasciare che siano le ONG a pattugliare la frontiera marittima meridionale. Il coinvolgimento della società civile è benvenuto, ma abbiamo bisogno di un corpus di norme chiaro, definito dall'UE. Ecco perché chiediamo un codice di condotta per le ONG che svolgono missioni di ricerca e soccorso.

Il secondo pilastro, oltre alla risolutezza alle frontiere, è la solidarietà europea e l'aiuto a coloro che hanno bisogno di protezione. Con i rifugiati provenienti dall'Ucraina, l'Europa ha dimostrato di essere capace e disposta a mostrare una solidarietà di massa. Milioni di europei hanno generosamente offerto aiuto alla popolazione ucraina con cibo e riparo, denaro e generatori. Se le persone sanno che la frontiera esterna è sorvegliata, sono disposte ad aiutare chi ne ha bisogno.

La crisi migratoria è una sfida comune europea che dobbiamo affrontare insieme. Le capacità di accoglienza nell'Europa nord-occidentale sono traboccanti e con l'arrivo della primavera gli arrivi al sud raggiungeranno livelli ancora più alti. Con la minaccia di Russia e Turchia di armare i migranti per distruggere l'UE, è chiaro che nessuno può più distogliere lo sguardo.

Abbiamo bisogno di una strategia di risoluzione dei problemi a lungo termine invece di una spirale permanente di indignazione. Invece di un'escalation, come ha fatto la Francia quando ha accolto un unico barcone di rifugiati con 234 persone a bordo, dovremmo concentrarci sulla solidarietà e non perdere di vista il quadro generale. In confronto, l'Italia ha visto oltre 100.000 migranti arrivare attraverso il Mediterraneo solo lo scorso anno.

Germania e Francia hanno promesso all'Italia che avrebbero accolto oltre 7.000 migranti come parte del meccanismo volontario di solidarietà. Hanno mantenuto? Niente affatto! Solo 202 persone provenienti dall'Italia sono state ricollocate in Germania e Francia nell'ambito di questo meccanismo. Abbiamo bisogno di qualcosa di più della solidarietà sulla carta di Parigi e Berlino.

Infine, dobbiamo riconsiderare il modo in cui l'Europa può impedire alle persone di compiere un attraversamento pericoloso. La politica di sviluppo economico e il commercio internazionale svolgono un ruolo importante. Tuttavia, la pura verità rimane che la gente vuole venire in Europa. Ecco perché riteniamo che la vecchia idea dei centri di registrazione e di accoglienza al di fuori del territorio europeo debba essere ripresa. Il maggior numero possibile di persone dovrebbe sapere quali sono le loro prospettive prima di rischiare la vita.

Sosteniamo il diritto fondamentale di asilo, che è un principio determinante nelle nostre relazioni con il resto del mondo. Siamo un continente di libertà e solidarietà. Allo stesso tempo, la portata e la complessità della migrazione sono radicalmente cambiate. L'Europa deve ancora adattarsi a questa nuova realtà. Questo è ciò che deve essere fatto al vertice straordinario di oggi e domani.

Manfred Weber (presidente del Gruppo del Ppe al Parlamento europeo)

Fulvio Martusciello (capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo)