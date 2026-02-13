Meloni: "Mobilitati miliardi, dal Piano Mattei risultati tangibili"

Inizia con la consueta foto di famiglia il secondo vertice Italia-Africa, co-presieduto ad Addis Abeba dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali, che prima dell'avvio hanno avuto un incontro bilaterale. Il summit ha preso il via con oltre mezz'ora di ritardo. Con il Piano Mattei "stiamo contribuendo a rivoluzionare il modo di guardare all'Africa e conseguentemente di agire in Africa", ha detto la premier Giorgia Meloni, nel suo intervento di apertura. "Abbiamo fatto crescere il Piano Mattei così tanto che oggi non è più visto come una strategia italiana, ma come una sinergia di respiro internazionale".

"Due anni fa", ha aggiunto il capo del governo, "quando ho avuto l'onore di ospitarvi a Roma abbiamo assunto un impegno molto ambizioso, ossia scrivere una pagina nuova nella storia delle nostre relazioni, costruire un modello di cooperazione fondato su fiducia e rispetto reciproco, una cooperazione da pari a pari lontana da qualsiasi tentazione predatoria e dall'approccio paternalistico che per lungo tempo ha distorto rapporti fra Africa, Europa, Occidenti, e ha spesso impedito alle nostre nazioni di comprendere le straordinarie qualità e potenzialità dei popoli africani".

"Oggi", ha aggiunto ancora Meloni, "il Piano Mattei è una realtà operativa a strutturata, che genera risultati tangibili per i nostri popoli, che può contare su un'architettura finanziaria solida e innovativa, frutto della preziosa collaborazione instaurata con la Banca mondiale, la Banca africana di sviluppo, le principali istituzioni finanziarie internazionali. In questi due anni abbiamo concluso progetti concreti, di grande impatto sociale, mobilitando miliardi di euro tra risorse pubbliche e private".

La premier ha poi dedicato un passaggio alla questione migratoria: "Non ci interessa sfruttare la migrazione per avere manodopera a basso costo da impiegare nei nostri sistemi produttivi. Vogliamo invece combattere le cause profonde che spingono troppi giovani a dover lasciare il luogo nel quale sono nati e cresciuti e che impediscono loro di assicurare il contributo che vorrebbero dare al progresso e allo sviluppo delle loro nazioni.

È una scelta di responsabilità condivisa, non di convenienza di breve periodo", ha detto dopo aver sottolineato che l'approccio del Piano Mattei è legato a "una cooperazione completamente nuova", una sfida "soprattutto basata sulla capacità che l'Africa possa vivere della sua ricchezza, processando le sue materie prime e non lasciando che vengano depredate, coltivando i suoi campi, dando lavoro e una prospettiva alle sue energie migliori, potendo contare su governi stabili e società dinamiche".