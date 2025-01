"Non possiamo permetterci cinque anni di Trump”. L’erroraccio di Schlein sul sistema Usa

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalle parti del Pd sono in totale confusione e il segretario Elly Schlein capeggia questa sgangherata Armata Brancaleone, che le sta provando tutte per fare opposizione al governo Meloni. Tuttavia, al momento i risultati sono alquanto scarsi, per non dire deludenti, visto che Fratelli d'Italia continua a crescere così come la fiducia nel premier. E certo questo non stupisce, se dalle opposizioni questo è il massimo che riescono a fare. Lo spauracchio da sventolare è ora Donald Trump, padre di tutti i mali del pianeta in tandem con Elon Musk. A questo si aggiunge l'aggravante, nella narrazione della sinistra italiana, del rapporto di reciproca stima tra il presidente degli Stati Uniti e Giorgia Meloni. Ma se proprio Schlein è convinta di perseguire la strada che porta alla costruzione del "mostro", quel che dovrebbe avere sarebbero almeno le nozioni base di come funziona il sistema americano perché sembra che manchino perfino quelle.

" Il pianeta non si può permettere 5 anni di Trump con queste premesse. È vero è stato democraticamente eletto, ma c'è chi non ha potuto votare: la nuove generazioni che ci chiederanno il conto ", ha dichiarato il segretario del Partito democratico intervenendo all'evento del Pd "Chi non si ferma è perduto" incentrato sui cambiamenti climatici. Ed è forse questo il motivo per il quale nessuno ha corretto Schlein, lasciandole fare una figuraccia. Eppure, lei va così orgogliosa dell'attività come volontaria a Chicago durante la campagna elettorale di Barak Obama, prima sua esperienza politica. Possibile che durante il servizio per quello che poi sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti non abbia imparato che il mandato del presidente Usa dura quattro anni, rinnovabile per altri quattro, e non cinque?

" Non possiamo permetterci di correggervi ogni giorno ", è la replica ironica dai social di Fratelli d'Italia a quello che, in gergo, si chiama uno "sfondone" da parte di Schlein. Ma questo è sempre stato uno dei punti deboli di Schlein, convinta che per far presa sulle masse sia necessario parlare per frasi fatte e dare titoli ai quotidiani e alle agenzie per le riprese.

Stavolta, nel cercare a tutti i costi la, è scivolata su una banalità, al punto che viene da chiedersi se sia stata lei a coniare quella frase o se, più banalmente, non siano stati altri a scriverglielo e lei in quel momento si sia limitata a leggere senza pensarci troppo su. Il risultato comunque non cambia e da parte sua, proprio da parte sua, questo errore non è tollerabile.