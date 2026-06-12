Primo vertice bilaterale tra Meloni e Macron: incontro Italia-Francia ad Antibes il 25 luglio, presenti 9 ministri

Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà Giorgia Meloni il 25 giugno ad Antibes, nel sud della Francia, per il vertice intergovernativo Italia-Francia. La partecipazione della presidente del Consiglio è indicata anche nell’agenda pubblicata sul sito del governo italiano.

Si tratta del primo vertice bilaterale tra Macron e Meloni e del primo tra i due Paesi dopo quello di Napoli del febbraio 2020. È anche il primo incontro di questo formato dall’entrata in vigore del Trattato del Quirinale, firmato nel 2021.

Secondo quanto riferito dall’Eliseo, il vertice servirà ad “approfondire la cooperazione franco-italiana” in diversi settori strategici, in particolare difesa, spazio, energia e infrastrutture. Il capo dello Stato francese riceverà la premier italiana “in una regione che illustra la ricchezza delle cooperazioni transfrontaliere e mediterranee tra la Francia e l’Italia”.

Alla riunione parteciperanno nove ministri per ciascuna delegazione.

In programma anche un forum d’affari franco-italiano a Le Cannet e alcuni momenti bilaterali, tra cui una visita alla sede di Thales Alenia Space, azienda franco-italiana, a Cannes.

Macron e Meloni discuteranno inoltre dei principali dossier europei e internazionali e degli strumenti per rafforzare i rapporti tra le società civili dei due Paesi, con particolare attenzione ai giovani e alla cultura.