Lo scontro con Trump rafforza Meloni: cresce la fiducia degli italiani nella premier

Secondo il presidente Trump, Meloni ha cercato di "tornare mia amica" per recuperare punti nei sondaggi. Affermazione categoricamente smentita dalla premier e proprio una rilevazione di Demopolis da ragione al presidente del Consiglio. Lo scontro con l'inquilino della Casa Bianca, infatti, ha fatto risalire nelle ultime ore la fiducia degli italiani nella leader dell'esecutivo di due punti, dal 38% di maggio all'odierno 40%. Allo stesso tempo, la stima dell'opinione pubblica del nostro Paese in Trump è crollata in poco meno di un anno e mezzo.

Insomma, la premier ha invertito la tendenza determinata dai riflessi del referendum e dalla situazione economica conseguente alla guerra in Medio Oriente e alla chiusura dello Stretto di Hormuz. Una dimostrazione pratica di quanto dichiarato da Meloni stessa: "Io e l'Italia non imploriamo mai". Ma anche del fatto che la politica del presidente Usa per quanto riguarda l'Europa, basata su attacchi agli alleati, sta facendo colare sempre più a picco la sua popolarità in questa sponda dell'Atlantico. E non solo

Stando a un sondaggio Cbs News/YouGov, la maggior parte degli americani è scettica riguardo al memorandum d'intesa siglato con l'Iran. Il 57% degli americani ritiene che il conflitto con l'Iran abbia causato più problemi di quanti ne abbia risolti. Il 21% degli intervistati ha affermato che il conflitto ha risolto più problemi di quanti ne abbia creati, mentre un altro 21% ha sostenuto che non abbia né risolto né creato ulteriori problemi.La maggior parte degli americani (66%) ritiene inoltre che l'accordo sia stato raggiunto affinché l'amministrazione Trump potesse porre fine al conflitto, contro il 34% che pensa sia stato concluso perché l'amministrazione riteneva di avere raggiunto i propri obiettivi.

Gran parte degli americani afferma che gli Stati Uniti non hanno realizzato l'obiettivo primario dell'amministrazione, ovvero bloccare definitivamente il programma nucleare iraniano: il 69% sostiene che il programma non sia stato fermato, mentre il 31% ritiene il contrario.