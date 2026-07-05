“Serve un ordine restrittivo”. Il nuovo attacco choc di Trump a Meloni

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato sul suo social Truth un meme di una sua foto con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dalla scritta “serve un ordine restrittivo”. Il presidente Usa ha pubblicato una foto, trasformata in un meme, insieme alla premier con la scritta “Restraining order needed”. Nello scatto, che sembra essere tra quelli realizzati durante il vertice del G7 di Évian in Francia, dove le divergenze tra i due scaturite dalla postura italiana sul conflitto Usa e sulla difesa di Papa Leone XIV dopo l’attacco di Trump, sembravano essersi appianate.

E lo pensava evidentemente anche Meloni, non immaginando che pochi giorni dopo sarebbero iniziate le dichiarazioni imprevedibili di Trump. È un nuovo attacco che arriva a sorpresa dopo giorni di silenzio da parte di Trump, senza che ci siano state novità nei rapporti ma, anzi, un tentativo di mediazione da parte del governo italiano, che ha mandato un’alta rappresentanza alla festa per l'Independence Day organizzata dall’ambasciatore americano a Roma. “Trump è un ignobile bullo da quattro soldi. Piena solidarietà alla Presidente del Consiglio”, ha dichiarato Carlo Calenda su X, commentando il post di Trump.

Non è chiaro quale sia l’obiettivo del presidente Usa con questo nuovo attacco contro Meloni, che già da giorni, a seguito dell’ultima sparata del tycoon, ha dichiarato che non avrebbe più risposto alle provocazioni. Nulla indica che potrebbe replicare stavolta, anche perché i due tra pochi giorni saranno ad Ankara per il vertice Nato.

Ed è forse questa scadenza che ha scatenato Trump, che con questa nuova dichiarazione, come sempre scomposta e fuori contesto, sta cercando forse di innervosire Meloni. Il presidente del Consiglio italiano, però, difficilmente cadrà in questo trabocchetto e ora tutti i fari saranno puntati su Ankara e su Trump. Che era forse l’obiettivo ultimo del tycoon con questa mossa.