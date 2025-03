Starlink, Mattarella criticato su X. Ma Musk: "Sarebbe un onore parlare con lui"

Delle antenne Starlink esposte a una fiera tecnologica in Germania.

Prova di disgelo tra Elon Musk e Sergio Mattarella? Dopo la tensione registrata a novembre, con il botta e risposta sulla giustizia, l’imprenditore sudafricano tende la mano al Quirinale sul dossier Starlink. Andiamo per gradi. Tutto è partito su X, l’ex Twitter, “grazie” al post di un utente – Alx, che presenta come "american supremacist" - in cui si legge: "Il presidente italiano Sergio Mattarella sta cercando di sabotare un accordo governativo con Starlink per motivi politici. Questo solo perché Elon Musk sta lavorando con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump...".

Nel suo intervento su X, Alx rilancia un articolo del Mail sulla questione dell'accordo sul sistema di comunicazioni crittografate per l'esercito e altri settori tramite Starlink, criticando il presidente della Repubblica: "Il presidente italiano Sergio Mattarella ha pubblicamente condannato Trump e Musk". Ma mister Tesla è intervenuto in prima persona, rivolgendosi idealmente al titolare del Quirinale: "Sarebbe un onore parlare con il presidente Mattarella". A distanza di pochi minuti Andrea Stroppa, il braccio destro di Musk in Italia, è a sua volta intervenuto su X, sottolineando come il messaggio del sudafricano sia un "invito al dialogo".

Il dibattito su Starlink in Italia è vivace. Nelle scorse ore è tornato a parlarne il vicepremier Matteo Salvini. "Un amministratore pubblico ha il dovere di scegliere le tecnologie migliori" le parole ministro delle Infrastrutture e dei trasporti nel corso di un convegno sul nuovo codice della strada: "Mi riferisco anche alla sicurezza delle telecomunicazioni. Leggevo di una società che ha fatto un +578% in una settimana in Borsa solo con articoli di giornali.

Una azienda con partner francesi che dice di avere contatti con il governo italiano. Non so cosa stiamo aspettando per fare quello che stanno facendo tante altri Paesi ovvero rivolgerci ad una azienda che ha una tecnologia più avanzata e mi riferisco a Starlink". Seguiranno aggiornamenti.