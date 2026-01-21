Bufera sul segretario al Commercio Usa Lutnick. E Lagarde lascia la cena

Clima di altissima tensione a Davos. Secondo quanto emerso in queste ore, una rumorosa contestazione avrebbe segnato una delle cene organizzate a margine del World Economic Forum. In base alle ricostruzioni riportate dal Financial Times, il segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick sarebbe stato oggetto di commenti ironici e prese in giro da parte di alcuni partecipanti nel corso di una serata ufficiale del Wef, alla quale era presente anche l’amministratore delegato di BlackRock, Larry Fink.

La cena, prevista per martedì sera e organizzata con un servizio a buffet, avrebbe assunto toni concitati dopo alcune recenti dichiarazioni di Lutnick sulla Groenlandia. Stando ai racconti di diversi ospiti, nel corso dell’evento sarebbero partite grida di scherno nei suoi confronti, mentre Fink, in qualità di ospitante, avrebbe cercato di riportare la calma tra i presenti. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde avrebbe deciso di lasciare l’incontro prima della conclusione.

Poco prima dell’episodio, Lutnick aveva pubblicato un editoriale sul Financial Times in cui aveva scritto: "Non andremo a Davos per mantenere lo status quo. Lo affronteremo a viso aperto". Nello stesso intervento aveva aggiunto: "Siamo qui a Davos per chiarire una cosa: con il presidente Trump, il capitalismo ha un nuovo sceriffo in città".