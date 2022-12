"Venduti i valori europei per qualche soldo". Il flashmob in piazza sul Qatargate

Lo scandalo del Qatargate ha smosso la politica europea ai massimi livelli: l'idea che possano esserci state delle interferenze nei processi interni del parlamento Ue da parte di Paesi terzi è uno spettro sempre più concreto. Mentre la procura belga prosegue nel suo lavoro e continua ad analizzare connessioni e dispositivi elettronici sequestrati, sono tante le domande che in tutta Europa ci si pone in merito alla vicenda. Soprattutto in Italia, in considerazione del fatto che al momento a essere coinvolti sono principalmente esponenti della sinistra e del Pd del nostro Paese.

Proprio per sollevare la patina di ipocrisia che gravita attorno alla grave vicenda del Qatargate, Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, ha organizzato un flash mob alla Bolognina di Bologna. Non un luogo qualunque, ma il celebre luogo della “svolta” del Pci di Achille Occhetto, dove qualche giorno fa ha preso la tessera del Partito democratico anche Elly Schlein, candidata alla segreteria di partito. Qui, alcuni giovani attivisti si sono presentati vestiti di Emiri, con in mano banconote false raffiguranti Antonio Panzeri ed Eva Kaili con la scritta “from Qatar”. Una manifestazione simbolica atta a denunciare quella che sembra essere una deriva inarrestabile della sinistra.

" La sinistra europea, eurodeputati eletti col Pd e con i Socialisti e Democratici, hanno venduto i valori europei per qualche soldo. L’Europa ed il suo sistema di diritti, vengono venduti al Qatar. Dobbiamo per caso pensare che questo sia accaduto in altri momenti in passato? ", si chiede Stefano Cavedegna, portavoce di Gioventù Nazionale. Un dubbio lecito, sul quale ora la procura belga sta indagando per andare a fondo nelle diverse ramificazioni. " Quando c’era chi approvava risoluzioni contro il presepe, per il laicismo culturale o per l’inclusione religiosa islamica? Avete preso soldi anche per questo? La nostra cultura europea deve essere difesa ", prosegue Cavedagna.