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Vertice di Ankara, Meloni al tavolo con Trump ed Erdogan per la cena dei leader Nato

La premier italiana nella città turca per il summit dell'Alleanza atlantica. Al tavolo anche Macron, Merz, Starmer e il segretario generale Mark Rutte

Vertice di Ankara, Meloni al tavolo con Trump ed Erdogan per la cena dei leader Nato
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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al complesso presidenziale di Bestepe, ad Ankara, per partecipare alla cena offerta dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan ai capi di Stato e di governo della Nato, alla vigilia dell’avvio ufficiale dei lavori del vertice.

Secondo quanto si è visto nelle immagini diffuse dalla presidenza turca, la premier italiana è giunta per ultima e, a differenza degli altri leader, non è stata accolta personalmente da Erdogan. Il presidente turco, infatti, dopo l’arrivo del presidente americano Donald Trump, avvenuto pochi minuti prima, è entrato insieme al tycoon nel palazzo dove si svolge la cena.

Meloni siede allo stesso tavolo con Erdogan e Trump. Con loro, a quanto si apprende, anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accompagnato dalla moglie Charlotte, il presidente francese Emmanuel Macron con la consorte Brigitte e il primo ministro britannico Keir Starmer.

Al tavolo siede inoltre il segretario generale della Nato Mark Rutte, che ha guidato la prima giornata del vertice.

I lavori del summit entreranno nel vivo domani mattina. Intanto, a margine degli appuntamenti ad Ankara, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato il segretario di Stato americano Marco Rubio.

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