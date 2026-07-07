Vertice di Ankara, Meloni al tavolo con Trump ed Erdogan per la cena dei leader Nato

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al complesso presidenziale di Bestepe, ad Ankara, per partecipare alla cena offerta dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan ai capi di Stato e di governo della Nato, alla vigilia dell’avvio ufficiale dei lavori del vertice.

Secondo quanto si è visto nelle immagini diffuse dalla presidenza turca, la premier italiana è giunta per ultima e, a differenza degli altri leader, non è stata accolta personalmente da Erdogan. Il presidente turco, infatti, dopo l’arrivo del presidente americano Donald Trump, avvenuto pochi minuti prima, è entrato insieme al tycoon nel palazzo dove si svolge la cena.

Meloni siede allo stesso tavolo con Erdogan e Trump. Con loro, a quanto si apprende, anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accompagnato dalla moglie Charlotte, il presidente francese Emmanuel Macron con la consorte Brigitte e il primo ministro britannico Keir Starmer.

Al tavolo siede inoltre il segretario generale della Nato Mark Rutte, che ha guidato la prima giornata del vertice.

I lavori del summit entreranno nel vivo domani mattina. Intanto, a margine degli appuntamenti ad Ankara, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato il segretario di Stato americano Marco Rubio.