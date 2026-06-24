Vertice E5 sull'Ucraina, Meloni: "Rafforziamo Nato e legame transatlantico. Pace impossibile se non sosteniamo Kiev"

Al vertice E5 di Berlino i leader europei rilanciano la necessità di rafforzare la componente europea della Nato.Giorgia Meloni invita l’Ue ad assumersi maggiori responsabilità su difesa e sicurezza, mentre Friedrich Merz esclude percorsi solitari e punta a una Nato più solida e unita. Emmanuel Macron sottolinea l’aumento delle spese militari europee e il riavvicinamento con gli Stati Uniti. Sullo sfondo, il vertice Nato di Ankara.
Meloni: "Ribadiamo impegno per pace giusta e duratura"
"Sull'Ucraina ribadiamo il nostro impegno per una pace giusta e duratura all'interno di uno scenario che richiede prima di tutto garanzie di sicurezza efficaci per la nazione aggredita ma niente è possibile se noi non continuiamo a sostenere Kiev ". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Berlino in occasione del vertice E5 con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. "L'Italia continua a essere impegnata in particolare per quanto riguarda le infrastrutture critiche e la resilienza energetica", ha detto ancora Meloni.
Tusk: "Gli E5 vogliono preservare unità europea e transatlantica su Kiev"
"Gli E5 vogliono preservare l'unità transatlantica ed europea" in vista dei possibili negoziati sull'Ucraina. Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk in conferenza stampa a Berlino per il vertice E5, sottolineando la necessità di "fare tutto il possibile" per la difesa del fianco Est
Meloni, "E5 occasione per approfondire capacità comuni"
Il vertice dei Paesi E5 a Berlino è stata un'occasione per "approfondire gli strumenti che abbiamo per potenziare la capacità comune, rispondere alle diverse sfide che la storia ci sta mettendo di fronte, in un momento storico nel quale chiaramente l'architettura di sicurezza globale sta cambiando con una velocità estrema". Lo dichiara la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa congiunta al termine del vertice dei Paesi E5 presso il palazzo della Cancelleria federale di Berlino. "Partiamo chiaramente tutti dalla stessa consapevolezza: l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'Alleanza Atlantica, più forte in un'ottica, chiaramente, di complementarietà con la componente americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea", aggiunge la premier italiana.
Meloni: "Grazie a Starmer per ottima collaborazione"
"Colgo l'occasione per ringraziare Keir Starmer per la ottima cooperazione che abbiamo avuto in questi mesi", sia tra Italia e Regno Unito che a livello europeo. Lo dichiara la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa congiunta al termine del vertice dei Paesi E5 presso il palazzo della Cancelleria federale di Berlino, ringraziando il premier britannico uscente.
Meloni: "La pace non è possibile se non continuiamo a sostenere l'Ucraina"
"Sull'Ucraina ribadiamo il nostro impegno per una pace giusta e duratura all'interno di uno scenario che richiede prima di tutto garanzie di sicurezza efficaci per la nazione aggredita. Ma niente è possibile se noi non continuiamo a sostenere Kiev fino a quando non sarà possibile avere una pace giusta e duratura". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme agli altri leader dei Paesi dell'E5, dopo il vertice a Berlino.
Meloni: "Rafforziamo il legame transatlantico, un pilastro dell'unità dell'Occidente"
Bisogna "rafforzare l'Alleanza Atlantica, rendere ancora più solido il legame transatlantico che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente": lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme agli altri leader dei Paesi dell'E5, dopo il vertice a Berlino.
Macron: "Vogliamo consolidare il pilastro europeo dell'Alleanza"
Vogliamo "consolidare con grande forza il pilastro europeo della Nato, che è estremamente importante". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa dopo il vertice E5, proiettandosi al summit Nato di Ankara. "Sull’Ucraina, quello che è accaduto negli ultimi giorni sia una chiarimento della nostra posizione comune: il fatto che per la prima volta da 18 mesi tutti i membri del G7 abbiano firmato insieme lo stesso testo e che gli americani, con noi, abbiano dichiarato di sostenere l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina, di assumere un sostegno militare ed energetico all’Ucraina, di adottare sanzioni contro la Russia e di impegnarsi nello stesso percorso", ha spiegato. "Si tratta di un risultato molto importante che vogliamo consolidare. La decisione presa proprio sul petrolio e sul gas e la ripresa delle sanzioni va in questa direzione ed è stata confermata nei giorni scorsi. E quindi vogliamo andare avanti in questo senso", ha aggiunto.
Merz: "Da Ankara segnale a Putin, tempo di entrare in colloqui di pace"
- "Ad Ankara vogliamo dare un forte segnale di sostegno all'Ucraina. Il governo tedesco propone che ci sia un forte finanziamento". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, nella conferenza stampa congiunta al vertice E5 a Berlino. "Il messaggio a Mosca è: il sostegno europeo non cede", ha aggiunto. Al G7 di Evian è emerso che "a livello transatlantico siamo uniti come da tempo non accadeva. Speriamo che Mosca tragga la conclusione: è tempo di entrare nei colloqui di pace".
Macron: "Cooperare per aumentare capacità deterrenza europea"
"Ci impegniamo con forza, aumentiamo i nostri investimenti e le nostre capacità" nella difesa. "Lo facciamo anche a livello europeo, cercando di costruire soluzioni comuni, cooperazioni che aumentino la nostra capacità di deterrenza. L’aumento dei nostri budget negli ultimi anni ne è la dimostrazione". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa dopo il vertice E5.
Merz: "Vediamo con favore l'accordo quadro Iran-Usa"
Noi vediamo con favore che Usa e Iran abbiano raggiunto una intesa quadro" nelle trattative in Svizzera e "daremo il nostro contributo quando ci saranno le condizioni". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz nella conferenza stampa congiunta del vertice E5 a Berlino.
Meloni: "Approccio multidimensionale sugli impegni presi con la Nato per la difesa"
"Gli impegni che tutti gli Stati membri della Nato si sono assunti l'anno scorso a L'Aja non riguardano solamente la difesa in senso classico, riguardano e abbracciano un concetto più ampio di sicurezza, di resilienza strategica". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme agli altri leader dei Paesi dell'E5, dopo il vertice a Berlino. "Significa - ha continuato - mettere al riparo le infrastrutture critiche, garantire l'approvvigionamento energetico, difendere i dati delle famiglie e delle imprese dagli attacchi cyber. Significa rafforzare la capacità di risposta all'emergenza. Significa proteggere i nostri confini. Quindi la strada che vogliamo continuare a percorrere è quella di un approccio multidimensionale al concetto di difesa e sicurezza, di un'attenzione che deve essere rivolta a tutti i fronti dell'Alleanza per proteggere la nostra libertà, la nostra sovranità dalle insidie, dai rischi sistemici di un mondo che chiaramente è sempre più instabile e sempre più competitivo". Per Meloni, inoltre, "significa anche che dobbiamo saper rendere ogni investimento più efficace e concreto possibile, anche per tentare di guidare l'innovazione invece che limitarci a rincorrerla".
Meloni: "Rafforziamo la componente europea della Nato"
"L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e sicurezza portando avanti con decisione il cammino intrapreso per una componente più forte e solida dell'Alleanza atlantica". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme agli altri leader dei Paesi dell'E5, dopo il vertice a Berlino.
"L'occasione - ha sottolineato Meloni - ci offre l'opportunità di approfondire gli strumenti che abbiamo a disposizione per rafforzare la capacità comune di rispondere alle complesse sfide che la storia ci sta mettendo di fronte, in un momento storico nel quale chiaramente l'architettura di sicurezza globale sta cambiando con una velocità estrema, partiamo chiaramente tutti dalla stessa consapevolezza: l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'Alleanza Atlantica, più forte, in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea".
Merz: "Percorsi solitari sulla difesa sarebbero un errore"
"Percorsi solitari sarebbero un errore nella difesa". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz alla conferenza stampa congiunta a margine del vertice E5 a Berlino. "Vogliamo ancorare in modo solido la nostra difesa e le nostre truppe nell'alleanza atlantica", ha aggiunto.
Meloni: "Ue deve assumersi sua responsabilità"
Meloni: "Ue deve assumersi sua responsabilità"
Macron: "Aumentate spese su difesa, europei e americani più vicini"
"Gli europei e gli americani si stanno avvicinando, lo abbiamo visto al G7". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa dopo il vertice E5. "I colloqui di oggi hanno mostrato che siamo molto uniti. Noi europei abbiamo aumentato il nostro budget per la difesa, vogliamo aumentare la nostra capacità di deterrenza", ha aggiunto.
Merz: "Vogliamo che il vertice Nato sia un successo"
"Mancano due settimane fino al vertice della Nato ad Ankara e vogliamo farne un successo. Si tratta della sicurezza in tempi di pericolo". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz nella conferenza stampa congiunta del vertice E5 a Berlino. "Come cinque grandi Stati europei ci riconosciamo insieme in una Nato forte e unita, che tutela la sicurezza nell'interesse di tutti gli alleati. Vogliamo rinnovare la alleanza. E rafforziamo il pilastro europeo". (