Vertice E5 sull'Ucraina, Meloni: "Rafforziamo Nato e legame transatlantico. Pace impossibile se non sosteniamo Kiev"

Vogliamo "consolidare con grande forza il pilastro europeo della Nato, che è estremamente importante". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa dopo il vertice E5, proiettandosi al summit Nato di Ankara. "Sull’Ucraina, quello che è accaduto negli ultimi giorni sia una chiarimento della nostra posizione comune: il fatto che per la prima volta da 18 mesi tutti i membri del G7 abbiano firmato insieme lo stesso testo e che gli americani, con noi, abbiano dichiarato di sostenere l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina, di assumere un sostegno militare ed energetico all’Ucraina, di adottare sanzioni contro la Russia e di impegnarsi nello stesso percorso", ha spiegato. "Si tratta di un risultato molto importante che vogliamo consolidare. La decisione presa proprio sul petrolio e sul gas e la ripresa delle sanzioni va in questa direzione ed è stata confermata nei giorni scorsi. E quindi vogliamo andare avanti in questo senso", ha aggiunto.