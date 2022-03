Acqua, è la Giornata Mondiale: tutto quello che c'è da sapere

Si celebra oggi la trentesima edizione della Giornata Mondiale dell'Acqua, quest'anno dedicata al tema «Acque sotterranee: rendere visibile la risorsa invisibile».

Venne indetta dall'ONU, a seguito della Conferenza di Rio nel 92, e festeggiata per la prima volta l'anno successivo. Da allora il World Water Day si impegna concretamente a sensibilizzare istituzioni e cittadini sull'importanza di ridurre lo spreco e lo sfruttamento delle risorse idriche del pianeta e a richiamare l'attenzione sulla sua importanza letteralmente vitale perché «questa risorsa naturale viene spesso trascurata e di conseguenza sottovalutata, mal gestita e addirittura sovrasfruttata», come rileva il Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2022.

Proprio per questo, la data di oggi non vuole limitarsi a restare appesa al calendario, ma vuole scendere in campo, sotto forma di monito e promemoria concreto. Ed è in quest'ottica che rientrano appieno l'attività e l'impegno del Gruppo Acea. Il primo operatore idrico in Italia, con oltre nove milioni di abitanti serviti tra Lazio, Toscana, Umbria, Molise e Campania, aderisce alla trentesima Giornata Mondiale dell'Acqua con numerose iniziative sparpagliate in tutta Italia e con una campagna di sensibilizzazione nazionale sull'uso consapevole dell'acqua e sulla tutela della risorsa idrica. «L'acqua è una risorsa preziosa, un patrimonio naturale unico, e celebrare la Giornata Mondiale dell'Acqua significa tenere accesi i riflettori su un tema che riguarda tutti da vicino, è l'occasione per promuovere un consumo responsabile dell'acqua in un'ottica di sviluppo sostenibile», ha sottolineato ancora una volta l'Amministratore Delegato del Gruppo Acea Giuseppe Gola. «Dobbiamo sempre ricordare che anche un piccolo gesto è fondamentale per ridurre gli sprechi e che solo grazie ai comportamenti virtuosi di ognuno di noi è possibile contrastare concretamente gli effetti del cambiamento climatico. Le tante iniziative del nostro Gruppo, previste in occasione di questa importante giornata, vanno esattamente in questa direzione», ha continuato il manager dell'acqua. Tra le iniziative promosse dal Gruppo e previste per oggi spiccano gli «Itinerari turistici alla scoperta delle acque d'Italia». Si tratta di un insieme di percorsi che si snodano nella provincia di Rieti, territorio scelto perché raccoglie una delle sorgenti più grandi d'Europa, il Peschiera-Le Capore, fonte primaria dell'approvvigionamento idrico di Roma, del reatino e della bassa Sabina. Gli itinerari sono collegati da dieci totem interattivi che formano una sorta di museo diffuso multimediale in cui si racconta il mondo dell'acqua in modo innovativo. Attraverso questi totem è possibile collegarsi al Museo Immersivo Acea (www.museodigitale.gruppo.acea.it), un portale digitale dedicato agli oltre 110 anni di storia del Gruppo dove, attraverso tour virtuali, si possono ripercorre in 3D le strade dell'acqua, dalle sorgenti agli acquedotti, fino al rubinetto di casa. In parallelo, tutti i territori gestiti dalle società idriche del Gruppo ospiteranno eventi e iniziative per supportare la campagna di sensibilizzazione e contribuire a diffondere una nuova cultura dell'acqua. In Toscana vanno in scena, tra gli altri, un progetto dal titolo «Storie di acqua», che fa leva sulla partecipazione attiva dei cittadini, e un evento creato ad hoc per le scuole e gli studenti del fiorentino. In Umbria si tengono oggi la proiezione di un video emozionale sui temi delle risorse idriche, la tavola rotonda «Umbria i giardini dell'acqua» e una mostra fotografica in collaborazione con l'Università per Stranieri di Perugia. Nel Lazio, a Frosinone, è previsto un incontro con gli studenti sul ciclo dell'acqua e sui temi della sostenibilità, con distribuzione di borracce. In Campania, mentre a Benevento parte un «Plastic Free Tour» e debuttano tre nuove case dell'acqua, a Ercolano, inaugura la mostra «Gocce d'Acqua».