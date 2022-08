"Basta con proposte stravaganti...". Così Berlusconi stronca Calenda

Silvio Berlusconi si è collegato con la kermesse di Affari Italiani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, a cura del direttore Angelo Maria Perrino, in collaborazione con Comin and Partners. Il leader di Forza Italia ha affrontato principalmente il tema del caro bollette, spiegando che " per affrontare questa situazione difficile non servono le stravaganti proposte del dottor Calenda: serve un decreto del Governo per sterilizzare subito gli aumenti con adeguati ristori e crediti di imposta ".

Un ragionamento che guarda al bene del Paese, quello di Silvio Berlusconi, secondo il quale " occorre un'iniziativa comune europea per negoziare il prezzo del gas ". Questo, però, non è sufficiente a fronteggiare una situazione così grave, infatti, ha proseguito il Cavaliere, " è anche necessario che dal primo giorno il nuovo Governo di centro-destra realizzi, come priorità assoluta, gli obbiettivi che sono nel nostro programma, e che la sinistra ha bloccato per tutti questi anni: i termovalorizzatori, i rigassificatori, compreso Piombino, e trivellazioni, gli impianti per le energie alternative e soprattutto il rilancio da subito della ricerca sul nucleare pulito ". Un progetto che mette le sue radici in quanto di buono hanno fatto in questi decenni "i vicini" francesi, visto che nel Paese d'Oltralpe " l'85% dei consumi deriva dal nucleare: non possiamo pensare solo alla crisi di oggi, dobbiamo capire che in un mondo sempre più instabile bisogna assicurare il futuro dell'energia e del lavoro per i nostri figli nei decenni a venire ".