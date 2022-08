Allerta siccità in California. Multe ai vip di Hollywood. "Sprecano troppa acqua"

Solo pochi giorni fa era toccato a Erin Brockovich, icona ambientalista da quando - correva l'anno 1993 - fece causa alla Pacific Gas & Electric per trent'anni di contaminazione delle acque della città di Hinkley, in California: multata di 1.700 dollari per non aver rispettato il limite nel consumo di acqua imposto dallo Stato del sole, questa estate alle prese con una crisi idrica ancora più grave rispetto agli ultimi anni. Ieri, invece, la polizia ha bussato nelle lussuose residenze di Kim Kardashian e della sorella Kourtney, milionarie influencer di calibro mondiale, anche loro accusate di aver sprecato acqua.

Mentre la California è alle prese con una delle peggiori siccità della sua storia, infatti, le sorelle Kardashian sono state segnalate per aver superato in diverse occasioni la loro quota mensile di acqua disponibile di oltre il 150%. Lo riporta il Los Angeles Times citando delle segnalazioni della autorità. Ma l'elenco dei divi di Hollywood poco inclini a rispettare i divieti e dall'indole tutt'altro che ambientalista non si esaurisce qui, alla faccia dell'altra grande stella del cinema, Arnold Schwarzenegger, che della California è stato governatore per due mandati e che nella sua carriera di politico ha rilanciato con forza il tema del riscaldamento climatico. Pizzicati a sprecare acqua, infatti, anche Kevin Hart, attore comico e produttore cinematografico, la stella del basket americano Dwane Wade, che ha casa (o per meglio dire, villa) a Miami, e anche il grande Sylvester Stallone.