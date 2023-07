Allevi: "Meditare mi aiuta a superare il dolore"

Chiude gli occhi, si sdraia sul letto, accarezza il gatto che gli scalda addome e cuore, e medita. Il pianista Giovanni Allevi sta combattendo da tempo contro un mieloma che lo tiene a letto e lo costringe a cure continue.

Per superare questo momento così difficile, il musicista pubblica spesso dei post sui social per condividere tutto con i suoi fan e i suoi follower. Da sempre molto sensibile e spirituale, si rivolge spesso a Dio e utilizza la meditazione per cercare di superare il dolore. Non sempre trova le forze di farlo con la musica, e allora lo fa con la mente e con la condivisione di qualche messaggio. Per mettere in moto pensieri positivi e affetto.

«Per superare il dolore, mi dedico alla meditazione. Mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa, finché l'Ego svanisce ed io divento Nulla» scrive in un tweet. «Per superare il dolore - spiega l'artista - dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura». Il musicista 54enne ha già spiegato che il male ha lasciato fratture ossee inoperabili, che gli hanno causato grande dolore. La sua carriera pubblica per ora ha subito uno stop forzato, ma non per questo ha smesso di lavorare su nuove composizioni. Il mieloma, infatti, è un tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le plasmacellule, e che nonostante le terapie gli continua a provocare dolori forti, ma non gli impedisce di comporre musica. Sperando di tornare presto su un palcoscenico.