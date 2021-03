Gli anti renziani Letta e Conte a capo di Pd e M5S: la vendetta postuma di Zingaretti

Non c’è che dire, l’avvento sulla scena politica italiana del nuovo premier Mario Draghi ha scompaginato gli assetti di due importanti partiti della maggioranza di governo: il Pd e il Movimento 5 Stelle. Con l’elezione di Enrico Letta a capo dei democratici e la leadership dell’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte all’interno dei pentastellati si è aperta una nuova pagina sulle future scelte strategiche da adottare a livello nazionale e locale. In particolare, come si legge sul Giornale oggi in edicola, la nomina del nuovo segretario Letta non ha impedito la prima "fuga in avanti" sul candidato a sindaco di Roma.

Nella Capitale non si parla d’altro. Già da diversi giorni si fa il nome di Roberto Gualtieri, il quale sarebbe in procinto di scendere in campo, anche se Enrico Letta è ancora impegnato nel passaggio di consegne con l’ex segretario Nicola Zingaretti e non ha ancora affrontato il nodo elezioni amministrative che, oltre Roma, vedono coinvolte, per ottobre, altre città di rilievo come Milano, Napoli, Torino e Bologna. Proprio oggi Letta incontrerà per la prima volta Gualtieri, dopo l’accelerata dal quartier generale del Pd laziale, ma nella testa del nuovo segretario ci sono anche altre opzioni, prima fra tutte quella di Carlo Calenda. Insomma, non sembra essere stata gradita ai vertici del Partito democratico la presa di posizione dei quadri dirigenziali locali.