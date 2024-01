Appalti truccati, nei guai politico Pd

Un grosso appalto in cambio di consenso politico. C'era un disegno arguto del deputato regionale siciliano del Pd Dario Safina, 47 anni, di affermazione personale dietro la gara pilotata di «project financing» per la manutenzione dell'illuminazione pubblica, scoperta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Trapani. Un appalto di 16 milioni per 15 anni. È stata la procura di Trapani a fare luce è il caso di dirlo sul fatto che Safina, nel 2021 e 2022, quando era assessore comunale ai lavori pubblici a Trapani, avrebbe favorito l'imprenditore 45enne messinese Christian Valerio, energy manager per la Sicilia di City Green Light, società veneta nel settore della pubblica illuminazione, informandolo preventivamente sulle tempistiche di pubblicazione, sui contenuti e sull'importo di base del bando, consentendo così alla società di ottenere l'aggiudicazione della procedura con la presentazione della migliore offerta. Ciò in cambio di sponsorizzazioni al Comune. Per l'accusa, Safina, pensava così di apparire assessore capace e, quindi, di ampliare il consenso politico. La società ha versato al Comune 50mila euro a fondo perduto, 10mila per le luminarie di Natale 2020, 4 telecamere di videosorveglianza e due dispositivi di illuminazione di un'opera d'arte. A Valerio, che non potrà esercitare per un anno, era pure stato promesso l'affidamento, «al di fuori di ogni procedura concorsuale», dei lavori di rifacimento dell'illuminazione di 2 impianti sportivi. Safina è ai domiciliari. «Ho la coscienza tranquilla» ha detto. La sua è una lunga militanza nella sinistra trapanese, sin dal 2005, prima come segretario provinciale dei DS, poi presidente provinciale del Pd, poi assessore, incarico lasciato nella primavera 2022 per prepararsi alle regionali, conseguendo l'elezione. Al centro dell'indagine anche i concorsi truccati 2020 e 2021 per la selezione e designazione del direttore generale della municipalizzata «Trapani Servizi Spa» e le nomine di un collaboratore esterno e del direttore tecnico. I dirigenti indagati sono Carlo Guarnotta e Giuseppe Ullo.