Coronavirus, Casaleggio: "Monitorare le persone"

" Con la riapertura potrebbe essere un utile strumento per ricordarsi chi si è incontrato, in caso di contagio ". Davide Casaleggio di fatto promuove una ipotetica applicazione per monitorare le persone e il contagio: la tracciatura da remoto dei contatti dei positivi, ma anche dei positivi stessi, è un'opzione concreta e si sta valutando la possibilità di utilizzare tecnologie innovative per contenere l'epidemia. L'imprenditore ha però voluto fare una precisazione: " La tutela del singolo si contrappone quasi sempre con la tutela della comunità. Occorre, quindi, che il singolo esprima un consenso e soprattutto possa accedere e cancellare i propri i dati in qualunque momento ".

Il proprietario della Casaleggio Associati è intervenuto anche sulla questione specifica del Coronavirus: il periodo di emergenza nazionale dipenderà inevitabilmente dalla scienza. Ora si parla di un vaccino distribuibile al più presto a inizio 2021: " Fino ad allora potremmo verificare se medicinali esistenti per altri scopi possano essere utili in qualche modo ". Successivamente però, come sottolineato ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, bisognerà pensare a convivere con il Covid-19: " Se oggi ci chiediamo se c’è una buona ragione perfare le cose online, domani ci chiederemo se ci sia una buona ragione per farle in presenza ".

"Ripensare l'economia"

Il socio fondatore del Movimento 5 Stelle ha poi difeso l'operato del governo giallorosso: " È inutile criticare con il senno di poi azioni fatte in condizioni di forte incertezza. Ci si dimentica che un mese fa in molti dicevano di 'riaprire tutto'. Oggi è necessario pensare a come affrontare assieme questa crisi ". Intanto Confindustria ha calcolato che alla fine del primo semestre del 2020 si avrà una perdita di ricchezza di 42 miliardi, perciò a suo giudizio occorre ripensare l'economia: " Dobbiamo chiederci quali sono in questo momento storico gli investimenti che possano avere impatto duraturo sullo sviluppo economico, costruendo la nuova società ".