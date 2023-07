Arrivati in 24 ore 750 sui barconi. E l'hotspot è sempre saturo

A Lampedusa 750 migranti in 24 ore in 17 approdi, 230 solo nella notte tra venerdì e ieri su 6 barchini partiti da El Amara, Sfax e Gabes, in Tunisia. La maggiore isola delle Pelagie continua a registrare sbarchi e, nonostante i continui trasferimenti, l'hotspot ieri mattina contava 1.557 ospiti. Anche ieri 80 migranti sono stati trasferiti a Porto Empedocle sulla nave di linea Galaxy. Dei nuovi arrivati, originari di Siria, Sudan, Yemen, Gambia, Senegal, Ghana, Guinea e Burkina Faso e Tunisia, 16 tunisini partiti all'una di mercoledì da Gabes, spiaggia di Kasma, con una barca in vetroresina di 6 metri hanno raccontato di essersi persi durante la traversata. Il barchino è stato intercettato e agganciato in acque territoriali italiane venerdì sera dalla guardia di finanza. Altri 200 migranti sono stati soccorsi al largo di Pozzallo dalla guardia costiera di Pozzallo e Siracusa. È previsto per le 14 di oggi l'approdo a Brindisi della Open Arms con 300 migranti, di cui 90 minori e diverse donne incinte, soccorsi in più interventi. Provengono da Eritrea, Egitto, Etiopia, Benin, Costa D'Avorio, Camerun. Venerdì sono sbarcati a Marina di Carrara i 197 migranti della Geo Barents. È iniziato ieri il loro trasferimento nei centri di Toscana, Puglia e Marche. Tra loro 11 donne, 60 minorenni, di cui 51 non accompagnati. Di questi ultimi, 18 resteranno a Massa Carrara. Le partenze non si arrestano. Da giovedì Alarm Phone ha perso il contatto con un barchino con 33 migranti che avevano riferito di 3 morti. In 250 salpati dalla Libia, invece, sarebbero stati riportanti indietro dalle autorità libiche.